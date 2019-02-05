　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

定期乳房X光攝影檢查　有效降低乳癌死亡率

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼婦女桃紅色絲帶。（圖／CFP）

▲婦女桃紅色絲帶。（圖／CFP，下同）

生活中心／綜合報導

乳癌發生率高居台灣女性十大癌症之首，好發年齡為45至69歲，每篩檢180人就有1位確診乳癌，每天約有11位婦女因接受篩檢，而早期發現乳癌！目前「乳房X光攝影檢查」經證實是最有效的篩檢工具，國民健康署補助45至69歲及40至44歲乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的婦女2年1次乳房X光攝影檢查（價值1,245元／次），目前篩檢率僅約4成。

為了使民眾更加了解乳房X光攝影檢查的重要性，國民健康署署長王英偉表示，去年邀請企業一同加入宣導行列，讓婦女朋友在不知覺中重視乳癌篩檢，響應企業包含華歌爾、資生堂、Voda、林莉婚紗、賽吉兒、麗的國際髮型、遠東百貨板橋中山店及Sogo忠孝店等。

▲▼婦女桃紅色絲帶。（圖／CFP）

民眾可於實體通路試衣時，於穿衣鏡會看到癌篩鏡貼，結帳時，更會看到櫃台前跳跳卡宣導，結帳完，還會拿到乳癌篩檢提醒杯墊小卡。王英偉指出，運用女性平日所能觸及的方式，營造乳癌篩檢氛圍，提醒婦女朋友自發性接受癌症篩檢，希望民眾養成對自己的健康負責的習慣，主動定期接受乳癌篩檢，早點發現早點治療，可降低乳癌死亡率」。

另外，亞洲大學附屬醫院一般外科醫師黃瑞建表示，乳癌常見症狀為出現無痛腫塊、乳頭有不正常分泌物、甚至腋下淋巴腫大，晚期更可能出現皮膚凹陷、紅腫潰爛，通常第一期的5年存活率高達90%，而第3期則降至70%至80%，不過「還是有不少晚期乳癌患者，無意間摸到乳房有硬塊後，才自行赴醫檢查，但時間已經太晚」。

他強調，乳房保留手術主要為切除腫塊並摘除前哨淋巴結，以及術後放射治療，但並非每位乳癌患者都適用，一般視腫瘤大小及特性，和乳房相對大小，來考慮是否進行此項手術。

最後國民健康署呼籲，婦女朋友應「多運動」、「避免太晚生育」、「少攝取高脂肪食物」、「心情放輕鬆，減低工作壓力」、「定期篩檢」才能有效預防罹患乳癌機率。

▲乳房X光攝影檢查陽性個案後續確診及治療處置流程。（圖／翻攝衛生福利部官網）

▲▼乳房X光攝影檢查陽性個案後續確診及治療處置流程。（圖／翻攝衛生福利部官網）

ET快訊
台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子！　新地主砸1.2億封鎖禁入

關鍵字：乳癌,乳房X光攝影檢查,黃瑞建,國民健康署署長王英偉

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初一玩到初六！徜徉林木7個人氣景點　到這還能領「豬豬1元復始」

初一走春「南下6路段」恐塞爆　下午2點上路避車潮！

定期乳房X光攝影檢查　有效降低乳癌死亡率

好氣象走春指南：台南6大景點　首推蝸牛巷、台南美術館

愛美娃「塗口紅變漂漂」！一看鏡子爆哭…「石榴姐現身」

白車右後輪懸空硬擠白線內　獲封「甲仙人秘傳免錢停車術」

學生都有這一支！忘記帶灰色眉粉…她抄「文具界A咖」畫眉　網驚：超自然

生肖起算霧煞煞　「老貓」解惑：從正月初一開始變換

豬年「4大生肖」狂吸金！第一名橫財運爆發：打牌輕鬆贏

新春車潮啟動！國道惡夢路段大盤點　國5最慘這時間行車時間多7倍

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

初一玩到初六！徜徉林木7個人氣景點　到這還能領「豬豬1元復始」

初一走春「南下6路段」恐塞爆　下午2點上路避車潮！

定期乳房X光攝影檢查　有效降低乳癌死亡率

好氣象走春指南：台南6大景點　首推蝸牛巷、台南美術館

愛美娃「塗口紅變漂漂」！一看鏡子爆哭…「石榴姐現身」

白車右後輪懸空硬擠白線內　獲封「甲仙人秘傳免錢停車術」

學生都有這一支！忘記帶灰色眉粉…她抄「文具界A咖」畫眉　網驚：超自然

生肖起算霧煞煞　「老貓」解惑：從正月初一開始變換

豬年「4大生肖」狂吸金！第一名橫財運爆發：打牌輕鬆贏

新春車潮啟動！國道惡夢路段大盤點　國5最慘這時間行車時間多7倍

初一玩到初六！徜徉林木7個人氣景點　到這還能領「豬豬1元復始」

年假南漂！全台唯一高空夜市、向日葵迷宮　高雄必訪6大新景點

機器也能做出古早味的手工粉圓？台南等咧古早味粉圓：關鍵是人

改裝出雲號只是第一步！　陸專家：需警惕日本的逐步突破

年假9天一定能追完的劇！　網激推6部必看新影集

一聞就難忘！頂級香氛MFK推出文青「自由之我」淡香精

7年換10個工作！跳跳族轉換跑道　也難突破月薪3萬天花板

初一走春「南下6路段」恐塞爆　下午2點上路避車潮！

定期乳房X光攝影檢查　有效降低乳癌死亡率

己亥年生肖運勢／狗來旺吉星高照、虎霸天財祿臨門

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

生活熱門新聞

前男友都包1萬！女：過完年就分

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

要求6600紅包給爸媽　男溫柔..

她結婚淚謝：媽媽把我從櫃子拉出..

他驚「台北女生比較美」老司機說..

超狂化學系春聯貼門上！神人秒翻..

忌催人起床！大年初一12大禁忌

鄰居狂酸女兒賠錢！煞氣妹反擊被..

麥當勞驚爆綠薯條　官方回應了

麥當勞推新春福袋　他買2個拆開..

豬年4大生肖狂吸金！第一名打牌..

初一洗澡會「把財運洗掉」？

他包2萬給老婆！4疊小密語暖爆

即／鎮瀾宮頭香！神速男1秒抱回..

更多熱門

相關新聞

「癌前病變」　50人中就有1人

澄清醫院中港院區去年執行四癌篩檢，包括大腸直腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌，共篩檢16000多人，發現癌前病變有298人，確診癌症61人，其中以乳癌居冠，受檢者中約50人中就有1位癌前病變。癌症防治中心主任陳仁亮醫師呼籲民眾多加利用政府提供的免費癌症篩檢以提早發現、治療。

吃掉右乳露肋骨！她罹乳癌轉腦肺

乳癌婦突變釋迦乳：兩邊都切了吧

子宮頸抹片檢查異常哪知會得乳癌　保險公司不一定可拒賠

南山乳癌、大腸直腸癌理賠件高　新防癌險2019年元旦上路

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

前男友都包1萬！女：過完年就分

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

飛落淚被刪...F.I.R一年就崩解！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

初一福袋抽保時捷　全聯9點開搶

她結婚淚謝：媽媽把我從櫃子拉出來

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉「插頭香」機會

他驚「台北女生比較美」老司機說話了

陸男星PO「年夜飯」長這樣！網笑翻

超狂化學系春聯貼門上！神人秒翻譯

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！

劉謙35年來「最神魔術」！

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面