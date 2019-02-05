定期乳房X光攝影檢查　有效降低乳癌死亡率

▲婦女桃紅色絲帶。（圖／CFP，下同）

生活中心／綜合報導

乳癌發生率高居台灣女性十大癌症之首，好發年齡為45至69歲，每篩檢180人就有1位確診乳癌，每天約有11位婦女因接受篩檢，而早期發現乳癌！目前「乳房X光攝影檢查」經證實是最有效的篩檢工具，國民健康署補助45至69歲及40至44歲乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）的婦女2年1次乳房X光攝影檢查（價值1,245元／次），目前篩檢率僅約4成。

為了使民眾更加了解乳房X光攝影檢查的重要性，國民健康署署長王英偉表示，去年邀請企業一同加入宣導行列，讓婦女朋友在不知覺中重視乳癌篩檢，響應企業包含華歌爾、資生堂、Voda、林莉婚紗、賽吉兒、麗的國際髮型、遠東百貨板橋中山店及Sogo忠孝店等。

民眾可於實體通路試衣時，於穿衣鏡會看到癌篩鏡貼，結帳時，更會看到櫃台前跳跳卡宣導，結帳完，還會拿到乳癌篩檢提醒杯墊小卡。王英偉指出，運用女性平日所能觸及的方式，營造乳癌篩檢氛圍，提醒婦女朋友自發性接受癌症篩檢，希望民眾養成對自己的健康負責的習慣，主動定期接受乳癌篩檢，早點發現早點治療，可降低乳癌死亡率」。

另外，亞洲大學附屬醫院一般外科醫師黃瑞建表示，乳癌常見症狀為出現無痛腫塊、乳頭有不正常分泌物、甚至腋下淋巴腫大，晚期更可能出現皮膚凹陷、紅腫潰爛，通常第一期的5年存活率高達90%，而第3期則降至70%至80%，不過「還是有不少晚期乳癌患者，無意間摸到乳房有硬塊後，才自行赴醫檢查，但時間已經太晚」。

他強調，乳房保留手術主要為切除腫塊並摘除前哨淋巴結，以及術後放射治療，但並非每位乳癌患者都適用，一般視腫瘤大小及特性，和乳房相對大小，來考慮是否進行此項手術。

最後國民健康署呼籲，婦女朋友應「多運動」、「避免太晚生育」、「少攝取高脂肪食物」、「心情放輕鬆，減低工作壓力」、「定期篩檢」才能有效預防罹患乳癌機率。

▲乳房X光攝影檢查陽性個案後續確診及治療處置流程。（圖／翻攝衛生福利部官網）