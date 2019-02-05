不愛了為什麼不提分手？　其實你比想像中的「更擔心他」

▲ 當人們認為伴侶高度致力於這段關係時，比較不願意提出分手。（圖／翻攝自pakutaso）



生活中心／綜合報導

為什麼有些人願意停留在不滿意的關係中遲遲不分手？ 一項新的研究顯示，這可能因為他們認為這會對另一半造成傷害。 學者指出，當你越認為另一半對這段關係很依賴，提出分手的可能性就越小。這項去年11月刊登在《性格與社會心理學期刊》的研究發現，人們決定是否結束關係的可能性，不僅牽涉自身意願，也與他們認為伴侶有多想要、多需要這段關係繼續有關。

「當人們認為伴侶高度致力於這段關係時，他們不太可能提出分手，即使沒有真的致力於這段關係，或對這段關係不滿意的人來說也是如此。一般來說，我們不想傷害伴侶，也很在乎他們想要什麼」，這份研究的首席作者、猶他大學心理學系助教喬伊（Samantha Joel）說。

▼ 我們是否高估了另一半執著的程度，還有分手之痛的程度？（圖／達志／示意圖）



值得注意的是，過去有研究指出，投入的時間、資源及情感可能是決定結束一段感情的因素。而如果「替代方案」（例如單身、潛在對象等）不是那麼有吸引力，那麼一個人可能會選擇留在一段無法滿足的關係中。也就是說，決定留下或離開是基於自身利益。然而，這項新的研究表明，維持不滿意戀情可能涉及「利他主義」。

目前，研究人員還不清楚的是，人們的對伴侶的感受到底有多準確。我們是否高估了另一半執著的程度，還有分手之痛的程度？喬伊表示，以對方的依賴程度作為是否結束關係的基礎，很可能是一把雙刃劍，因為如果關係有所改善，這會是個好決定，但如果沒有，那麼一段不好的關係就會延長。此外，留下來對另一半是否真的是一件好事，也是值得深思的問題，因為「誰會想要一個其實不願待在這段關係中的伴侶呢？」