快訊／大甲鎮瀾宮除夕搶頭香！神速眼鏡男1秒插香　抱回1.8萬金媽祖

記者許力方／綜合報導

「搶頭香」是除夕重頭戲，每年都吸引大批信徒來參賽，台中大甲鎮瀾宮今年延續慣例於4日晚間10時40分起關廟門誦經，深夜11時子時一到，再度開廟門，成千信徒蓄勢待發，狂奔衝進香爐前，冠軍由一名戴眼鏡的男子贏得，只花秒就爆衝「插頭香」，由董事長顏清標頒發一尊價值1萬8000元大「金媽祖」，搶完頭香後，廟方發送豬年開運紅包，讓民眾討個好彩頭。

大甲鎮瀾宮每年會在除夕夜晚間10時40分關廟門，並開始開春誦經祈福，等到11時子時一到，迎接大年初一時，廟方就會開啟廟門，此時排隊已久的香客就會群湧而上。而搶頭香活動結束後，廟方將會在廟埕發送豬年大甲媽祖平安紅包，讓民眾討個好彩頭。

回顧去年，搶頭香活動拔得頭籌的是一名文化女大生，從側門狂飆衝進中庭，3秒就搶到頭香，成為史上第一個搶頭香的女信徒。廟方人員笑著表示，去年搶到頭香女大生有先來勘查路線，因此建議想要搶到頭香、討吉利的民眾，可以先到場勘查有利的路線。

除此之外，大年初四迎神日，廟方依往例在初三晚間子時（11時許）舉行「初四接神」誦經儀式，並抽出四季籤，也就是國運籤，將會是台灣人矚目的焦點。而大甲鎮瀾宮的春節活動將會延續到農曆正月十二日（16日），大甲媽北上參加媽祖光影展，遶境巡安。