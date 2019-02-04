林佳龍小年夜到台鐵發紅包　員工瘋用「佳龍cam」自拍！

▲台鐵員工要求要用「佳龍cam」，林佳龍大方拿出自己手機自拍。（圖／交通部提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

春節期間是交通運輸業最忙碌時刻，交通部長林佳龍昨（3）小年夜前往台鐵「七堵調車場」，和數十位司機員、檢修及站務人員共進晚餐，並致贈紅包，大批台鐵員工搶著和他自拍，更有人笑說要用被網友稱為專屬濾鏡的「佳龍cam」，林佳龍也大方配合。

林佳龍昨晚間6時，在交通部台鐵局長張政源等人的陪同下，前往七堵調車場，台鐵特別準備了便當、熱湯、加菜的滷肉及水果讓大家打飯。為了不耽誤台鐵同仁休息時間，林佳龍一到場就先逐桌發送慰勞紅包，搞笑直說「這個最重要，拿到之後就可以趕快去休息。」

▲林佳龍大方台鐵員工玩自拍。

相當隨和的林佳龍也引來大批員工湧上拍照，他更因日前自拍風格搞笑，被網友笑稱為「他（林佳龍）的專屬濾鏡」。台鐵員工也紛紛笑說「我們要用『佳龍cam』！」林佳龍也馬上拿出手機一起玩自拍。

由於台鐵去年事情不斷，不少員工也跳出來反應問題，林佳龍也在陪員工用餐時，特別提到會「允力推改革」，強調台鐵很多同仁不只年輕，也很有活力，是台鐵最寶貴的資產，更是改革的生力軍。

▲林佳龍小年夜到台鐵七堵調車場發紅包慰勞執勤員工。