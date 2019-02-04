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山崩時狂救51人還幫警察抓搶匪！金山最猛里長：對家鄉永遠忠誠

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▲▼許瑞林。（圖／記者陳雕文攝）

▲陸軍第109師少校憲參官許瑞林，16年前退役後轉任金山區永興里長。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

陸軍第109師少校憲參官許瑞林，16年前退役後轉任金山區永興里長，回報家鄉。憲兵參謀出身的他十分重視里內居安，不僅在去年6月2日豪雨山崩時英勇入山搶救51名受困里民，日前更協助金山警分局破獲銀樓搶案，大大發揮了憲兵強大執行力及無所畏懼的戰鬥精神。

許瑞林說，12年紀律嚴明的軍職生涯對他影響很大，尤其是學會「忠誠」和「負責」，他也努力將這兩大處世態度落實於里政之中，「忠誠就是忠於自己的家鄉自己的里，負責就是對里民的事關心積極！」

特別強調社區安全的許瑞林，對轄內32號橋野溪、35號橋野溪及阿里磅溪等3條土石流潛勢溪流防治及避難工作相當重視，今年已多次同公所進行會勘研商，並以中角國小為避難地點規劃疏散動線及緊急人力編組，為的就是要保障轄內9戶保全住戶的居住安全。人稱憲兵是領袖鐵衛軍，許瑞林則笑說他要當「里民鐵衛軍」。

值得一提的是，在擔任里長前，許瑞林也曾在當時的金山鄉公所任民政課代理課員、村幹事及調解委員會秘書，期間奔走地方，戮力結合官方及民間資源精進當地貧乏的醫療資源，可說是財團法人北海岸金山醫院(今臺大醫院金山分院前身)成立的重要推手。

熱愛家鄉的他除居安及醫療推動外，也大力發展里內觀光，前年7月將老舊的永民活動中心及台二線周邊荒地整建美化完成，沿著階梯步道層層往上到活動中心屋頂平台，就能看到一整片著名的跳石芋頭梯田及北海岸風光，不少到金山的遊客都為之驚艷。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，許瑞林也是金山區里長聯誼會長，生性好客熱情，與公所、各里里長及里民互動熱絡，常居中協調繁瑣的地方事務，里政服務深受肯定。

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關鍵字：金山,許瑞林,里長

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