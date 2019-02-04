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爸爸寒風中搶修供電　3歲兒套工作服「我等你」累到睡著

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▲▼3歲童寒風中穿父工作服等2hr...累到睡著（圖／翻攝自新華社）

▲這張孩子在寒風中乖乖等爸爸處理工作的照片，讓不少網友紅了眼眶。（圖／翻攝自新華社，下同）

大陸中心／綜合報導

不少家長工作都會帶上小朋友，日前陝西發生一起電線杆起火事件，國網漢中供電公司員工董紅亮因為來不及將孩子交給其他人照顧，便帶著3歲的兒子董瀚文趕往現場。陸媒指出，董瀚文身穿帽T，穿著爸爸往他身上塞的保暖衣物，乖乖在現場等待爸爸工作結束，等著等著就睡著了，照片被拍下後讓不少網友相當心疼。

根據《新華社》報導，1月1日當天由於氣溫較低，陝西漢中漢台區勞動西路水文站家屬院社區線路出現老化，加上冬季用電負荷大，造成線路起火。董紅亮到現場後，為了確保附近兩個社區500多戶居民的用電安全，立即將用戶側變壓器停掉，開始作業。

董紅亮到現場後就換上黃色絕緣衣，用自己的工作服將兒子裹緊安置在凳子上，還叮囑他不要亂跑，董瀚文則乖乖的告訴他「爸爸，我就乖乖坐著等你！」負責人陳浩利說，當天漢中戶外溫度接近0度，怕孩子凍著，想把孩子抱到車上休息，但他不想去；附近小吃店的老闆心疼孩子，也想讓他到店裡比較暖和，但董瀚文卻說，「我要在這裡看著爸爸！」

▲▼3歲童寒風中穿父工作服等2hr...累到睡著（圖／翻攝自新華社）

在爸爸認真處理工作時，董瀚文就在寒風中乖乖等爸爸，等了快一個小時，眼皮已經撐不住，開始打盹，陳浩利見狀趕緊把他抱到車上休息。而董紅亮當天花了2小時才順利搶修成功，並讓附近社區恢復供電，工作完下來才發現兒子已經睡著了。看到兒子默默守候父親的這一幕，董紅亮的同事魯直非常感動，用手機拍下了這一幕，傳到網路上後爆紅，不少網友看了都紅了眼眶。

董紅亮的妻子王芳因為當天也要值班，無法照顧孩子。她表示，自己是在老公同事的朋友圈看到這張照片的，當時相當感動，又有點心疼孩子，而看到照片裡兒子等著老公的乖巧表現，看一次就會感動一次。

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