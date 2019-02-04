試射40N6E導彈　解放軍S-400成功擊落高超音速靶彈

▲S-400防空導彈系統。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網，下同）

大陸中心／綜合報導

解放軍於2018年12月在某靶場使用S-400反導系統成功擊落高超音速靶彈，引發外界矚目。根據外媒報導，中方測試的是當年5月從俄羅斯購買的S-400，該系統能有效應對彈道、巡航導彈，號稱是現役性能最佳的遠程攔截防空系統。

報導指稱，解放軍在模擬敵方實施高強度電子干擾的條件下，使用S-400系統配備的48N6E導彈，在大約250公里距離外擊落一枚速度為每秒3公里（大約8.8馬赫）的高超音速靶彈，這枚靶彈的速度相當於中程彈道導彈的飛行極速。

俄國軍事專家指出，S-400系統成功摧毀高超音速靶彈是「俄羅斯武器最有效的廣告」，證明具備攔截中程導彈的能力，在可能的台海衝突中將發揮重要作用。不過專家也表示，S-400系統必須配備40N6導彈戰力才算完整。

根據外媒報導，外界尚不清楚中國是否引進射程達400公里的40N6導彈，該導彈此前才剛列裝俄羅斯軍方。在S-400方面，由於俄方運輸船在首批交付過程遭遇風浪，導致部分設備損壞，因此延誤了交付時間。

S-400是俄羅斯國土防空軍第三代地對空飛彈系統，用於從超低空到高空、近距離到超遠程的全空域對抗密集多目標空襲，依據S-400研發的海基版稱為魯道特防空導彈系統。該系統採用四種專門導彈對應防空需要，包括超遠程40N6（400公里）、遠程48N6（250公里）、中程9M96E2（120公里）、近程9M96E（40 公里），互相彌補構成多個層次的防空屏障，其戰術思想是透過協同化現有多種飛彈加上偵蒐電戰成為一種新的戰術單元。