　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

039A核潛艦內部曝光！超窄艙室＋40˚C悶熱　網：像在密閉罐子生活

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼039A潛艦內部曝光。（圖／翻攝自八一電視）

▲解放軍039A潛艦內部曝光。（圖／翻攝自八一電視，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸自製的常規潛艦039B近照曝光後，軍方再次向外界展示039A核潛艦「內部」。陸媒記者隨著東部戰區海軍某潛艇支隊的官兵進到AIP潛艇艙內，發現許多未曾公開的設備，除了內部狹窄需要稍微彎腰行走外，住宿艙室的構造也如火車「硬臥」類似，只是層與層間的距離更低些；雖然室內裝有空調，但在水面敵情較為複雜時，空調就會關閉，室溫也將接近40度。

官兵向記者表示，進入潛艦時，手不能扶在艙蓋開關的邊緣處，因為艙蓋往下闔上就容易被夾傷；還有在狹窄的潛艇艙室間行走也需注意姿勢，避免撞傷；另外，潛艦內部的住宿艙室放有可睡三人的「上中下」層床架，睡覺時必須側身才能順利爬上床鋪。

▲▼039A潛艦內部曝光。（圖／翻攝自八一電視）

有趣的是，潛艦內的鐘錶採24小時制，不像普通時鐘只有1到12的數字，這是為了讓潛在水底下的人員得以區別白天和黑夜；此外，潛艇的廚房裡也只配置烤箱和電磁爐，因為通常料理伙食「只會運用蒸煮方式」，以免產生大量油煙和氣味，在潛艦內不易散去。

▲▼039A潛艦內部曝光。（圖／翻攝自八一電視）

093是中國自行研製的第二代攻擊型核潛艇，艇長106公尺，寬11公尺，吃水10公尺，最大潛深400公尺，最大排水量為6000噸，最大時速則為25節，主要作戰武器為6具533毫米魚雷發射管，後期改進型具備垂直巡航飛彈發射能力，在技術上，093核潛艇是中國海軍當前作戰能力最強的水下作戰武器。

解放軍首批服役的2艘093基本型，後來進行了第一次以減低噪音為主的改裝，改裝後代號為093A，除了配裝新型消聲瓦和「減震浮筏」外，隱蔽性方面也作了加強。

▲▼039A潛艦內部曝光。（圖／翻攝自八一電視）

許多軍迷看見官兵生活在潛艦狹窄的空間後表示，「好像在一個密封的罐子裡生活，心理壓力難以想像」、「潛艇兵是非常辛苦的，特別是核潛艇，需要長期執行任務」、「我有幽閉恐懼症，在裡面待這麼久肯定會發瘋」、「如果這個世界共同追求和平，沒有戰爭，軍人就不用生活在這狹小又密閉的空間了」。

 ▲▼039A潛艦內部曝光。（圖／翻攝自八一電視）

ET快訊
廈門客掏出「整包香腸」　一句話現省20萬
韓男假掰搭訕！Sandy反問1句就讓他出糗

關鍵字：解放軍,093A,艙室,093,潛艦,核潛艦,消聲瓦,減震浮筏,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

尋找遼寧老兵「張福春」　對岸親妹：失散半世紀，盼了卻夙願

澳洲再派巡邏機飛朝鮮半島施壓　北韓：盲目追隨美國的行為

今年第2起…烏克蘭一架Su-27著陸時墜毀　飛行員殉職

上海台菜館「千秋膳房」惡性倒閉　台籍老闆捲款4500萬：要告就告

影／香港神秘男分6波撒「80萬鈔票雨」　上百人堵馬路狂搶

噁男散布「自拍色情片」瞬吸1.1萬粉絲成網紅遭逮　網：平台免罰？

加拿大駐華大使獲准探視康明凱　將持續爭取會見史派佛

影／二月河遺願：死後把我扔進黃河「以表達對母親的情懷」

BMW率先響應大陸關稅政策！15日起主動調降X5、X6售價

F-35B隱形塗料磨損速度太快　英軍：每次飛都要重漆

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

開放打工度假簽證也能應徵 時薪420元！東京徵「地鐵助推員」

聲林之王生存週記(11)之場邊花絮

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

「珍珍」亂入開撩「肖想你」　畢書盡超淡定：腋下好黑XD

重聽父「癌細胞擴全身」突住院　忍淚苦養家：等我們有錢好嗎？

039A核潛艦內部曝光！超窄艙室＋40˚C悶熱　網：像在密閉罐子生活

嚴德發：國防自主強化國軍戰力　更將成經濟發展動力

助行器輔助已能站立10秒　特戰秦良丰復健獲大進展

陸首款全複合材料無人機　翼龍I-D衝天30min完成首飛

解放軍首度試射S-400　成功摧毀時速1萬公里來襲導彈

日「UH-X 原型機」首次飛行完成　2019將投入救災項目

前甲板已塗刷舷號　遼寧艦新航空艦橋首度開闊亮相

空警-600即將首飛！港媒：中國多款關鍵裝備2019年服役

規模可單挑澳洲海軍？　002型若掛名山東將擁17艘戰艦

欠薪4年遭討！慣老闆拍桌狂嗆「拿百億買你全家」　囂張影片曝光

入境聽到宣導先自首！廈門客掏出「整包香腸」　一句話現省20萬

韓男假掰搭訕：最欣賞畫家是誰？　Sandy反問1句「讓他當場出糗」

「假神父」聽告解18年！聖誕夜遭抓包解職　教會：曾主持的儀式仍有效

大專足聯／車禍舊傷腿難彎硬拼　中興門將張博翔盼新生多學習

滴妹「史上最大尺度」！　摘下眼鏡激美「上空畫面」20萬人全看光

平潭公鐵跨海大橋完成95%　克服風強、浪高、水深、流急

「卡管案」大轉彎掀政治風暴！卓榮泰指教育部規避時程　將追究責任

少個簽名銀行有疏失　需賠償老翁180萬投資保單虧損

低調貴公子家擁千億資產　年僅27成歐冠足球俱樂部主席

睡一半轉頭…驚見「喪屍乳膠頭」　 女嚇瘋飆N字經：怎會有這種機X人

軍武熱門新聞

陸首射S-400摧毀時速1萬公..

遼寧艦新航空艦橋首度開闊亮相

五角大廈計畫砸370億軍購12..

陸「翼龍I-D」衝天30分鐘完..

解放軍039A核潛艦內部曝光！

山東掛名戰艦規模單挑澳洲海軍？

港媒：空警-600預警機即將首..

日「UH-X 原型機」首次飛行..

新一代國造戰機最快15年後量產

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

外媒憂「出雲級」航母化是得是失

陸1130近防炮　只有10秒能..

特戰秦良丰助行器輔助能站立10..

美航母911後首次駛入波斯灣

更多熱門

相關新聞

陸「翼龍I-D」衝天30分鐘完成首飛

大陸首款採用全複合材料的多用途無人機「翼龍I-D」23日在西部某機場完成首飛。翼龍系列無人機總設計師李屹東表示，翼龍I-D是大陸第一代改良型多用途無人機，可望在國際軍品外銷市場上與翼龍家族其它設備組成「高低配」，共同提升品牌影響力，「這款無人機除了價格水準適中外，能力水準也適中，可滿足更多國際客戶提出的客製化需求」。

陸首射S-400摧毀時速1萬公里導彈

日「UH-X 原型機」首次飛行完成　

遼寧艦新航空艦橋首度開闊亮相

港媒：空警-600預警機即將首飛

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

沙鹿男買便當遭槍襲　身上9彈孔慘死

王彩樺站安迪告別式門口大哭臉腫

潘瑋柏嗆聲！楊丞琳「居家素顏」3000人看光

國瑜夜市原10點要結束　警求民：麥擱來了

快訊／印尼樂團主唱「老婆確定身亡」！

企鵝妹考上台大！　亮出學生證

果凍姐姐被大飛求婚成功了！

嬤占火車位看宮廷劇斜眼嗆　結局療癒

兇猛北半球！氣質英文老師私照曝光

2019新制上路懶人包

蔡康永罕見動怒！犯錯同事躲著哭

快訊／韓國瑜就職被爆各局處配合　總額超過300萬

空服員幫找回錢包　羅志祥PO感謝文反被酸

阿信：嘿嘿～見鬼啦　合唱吳宗憲！

台中槍擊案！男胸部被開6槍不治

更多

最夯影音

更多

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

基本工資雙漲！月薪調高1100元　8大攸關荷包的2019新制一次看

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

BMW飛撞護欄720度彈進隧道　駕駛僅瘀傷 網：天龍特攻隊？

海嘯襲印尼！至少釀222死843傷　9台人受困..台商逃死憶:都在發抖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面