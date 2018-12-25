039A核潛艦內部曝光！超窄艙室＋40˚C悶熱　網：像在密閉罐子生活

▲解放軍039A潛艦內部曝光。（圖／翻攝自八一電視，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸自製的常規潛艦039B近照曝光後，軍方再次向外界展示039A核潛艦「內部」。陸媒記者隨著東部戰區海軍某潛艇支隊的官兵進到AIP潛艇艙內，發現許多未曾公開的設備，除了內部狹窄需要稍微彎腰行走外，住宿艙室的構造也如火車「硬臥」類似，只是層與層間的距離更低些；雖然室內裝有空調，但在水面敵情較為複雜時，空調就會關閉，室溫也將接近40度。

官兵向記者表示，進入潛艦時，手不能扶在艙蓋開關的邊緣處，因為艙蓋往下闔上就容易被夾傷；還有在狹窄的潛艇艙室間行走也需注意姿勢，避免撞傷；另外，潛艦內部的住宿艙室放有可睡三人的「上中下」層床架，睡覺時必須側身才能順利爬上床鋪。

有趣的是，潛艦內的鐘錶採24小時制，不像普通時鐘只有1到12的數字，這是為了讓潛在水底下的人員得以區別白天和黑夜；此外，潛艇的廚房裡也只配置烤箱和電磁爐，因為通常料理伙食「只會運用蒸煮方式」，以免產生大量油煙和氣味，在潛艦內不易散去。

093是中國自行研製的第二代攻擊型核潛艇，艇長106公尺，寬11公尺，吃水10公尺，最大潛深400公尺，最大排水量為6000噸，最大時速則為25節，主要作戰武器為6具533毫米魚雷發射管，後期改進型具備垂直巡航飛彈發射能力，在技術上，093核潛艇是中國海軍當前作戰能力最強的水下作戰武器。

解放軍首批服役的2艘093基本型，後來進行了第一次以減低噪音為主的改裝，改裝後代號為093A，除了配裝新型消聲瓦和「減震浮筏」外，隱蔽性方面也作了加強。

許多軍迷看見官兵生活在潛艦狹窄的空間後表示，「好像在一個密封的罐子裡生活，心理壓力難以想像」、「潛艇兵是非常辛苦的，特別是核潛艇，需要長期執行任務」、「我有幽閉恐懼症，在裡面待這麼久肯定會發瘋」、「如果這個世界共同追求和平，沒有戰爭，軍人就不用生活在這狹小又密閉的空間了」。