嫁小11歲老公！40億微風千金廖曉喬閃婚　新郎倌是交大畢業生

圖文／鏡週刊

微風策略長廖曉喬，在2月2日農曆年9天假期開跑時，在個人Instagram上宣布結婚。不僅手上戴的鑽戒吸引人，小她11歲的新郎倌Alan（董子淳）也引來大家好奇，紛紛想知道如何擄獲她的芳心。更讓人揣測閃婚是不是因為有了？

▲廖曉喬手上約5克拉的超大鑽戒十分搶眼。

「交通大學校友會」粉絲團已經轉貼連結，證實身高約178公分的Alan是交大校友，家裡在上海做生意，環境優渥，而他目前雖在萬寶投顧擔任研究員，但跟父親借了一筆錢操盤。而他從籃球名校金華國中，以推甄方式進入建國中學，在建中擔任籃球隊隊長，之後以體育保送生身分上交通大學管理科學系。

▲Alan是鍾欣潼（阿嬌）和老公賴弘國結婚時的伴郎。

大家更好奇的是，這樣的家世背景似乎跟微風廣場看似毫無關連，原來他是鍾欣潼（阿嬌）的新婚老公賴弘國的大學好友，去年5月阿嬌與賴弘國結婚時，他還出任伴郎。之後在12月20日，阿嬌回香港補辦婚宴，他也赴港出席擔任伴郎。當時阿嬌以新娘身分，搞笑說要介紹伴郎團給身邊閨密好友，但其實賴弘國在社交圈、演藝圈的人脈，就已經悄悄幫Alan鋪好了這段姻緣。

由於廖曉喬突然宣布閃婚，也讓外界揣測是不是因為「有了」？但在1月10日微風南山開幕活動上，廖曉喬曾說為了祈求開幕順利，已經吃素、戒酒1個月，為了開幕酒會敬酒才破戒。1月23日舉辦的尾牙，雖然廖曉喬穿著看似較為寬鬆，但她也跟著舉杯敬酒。

而她的哥哥，也是微風董事長廖鎮漢，則曾連續在開幕、尾牙活動上語帶玄機表示，除了微風南山開幕這件喜事，另外一件則要先賣關子，有機會再說明。現在回想起來，就是在透露廖曉喬的喜訊。



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