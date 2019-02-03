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「妳何時來看我…」少尉除夕守金門　國軍直接「宅配媽媽」逼哭他

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▲▼國防部青年日報拍攝影片，只見待在外島9年的馮天賜，能在春節前夕與媽媽團圓，惹哭眾多網友。（圖／翻攝自國防部發言人）

▲國防部青年日報拍攝影片，只見待在外島9年的馮天賜，能在春節前夕與媽媽團圓，惹哭眾多網友。（圖／翻攝自國防部發言人臉書粉絲專頁，以下皆同）

政治中心／綜合報導

農曆春節將屆，家家戶戶團圓圍爐，但國軍春節戰備無假期，許多官兵堅守崗位，無法與親人團圓。為了讓今年除夕夜留守金門、無法返家過節的陸軍少尉馮天賜圓「團圓夢」，軍方偷偷將馮母接到金門營區，送給馮天賜一個「春節大禮」，讓他感動到流下男兒淚。

國防部青年日報製作一支4分鐘短片，2日上傳至「國防部發言人」臉書粉絲專頁。影片顯示，馮天賜說，今年是士官轉軍官第一年，也擔任春節留守主官，又無法再跟媽媽吃團圓飯。雖然馮天賜事先有跟媽媽討論過，馮母也堅強開朗的說「沒關係，以國家為主要」，要他一定要守住金門這個第一前線，但從馮天賜的眼神中，仍看到滿滿的思鄉情懷。

▲▼國防部青年日報拍攝影片，只見待在外島9年的馮天賜，能在春節前夕與媽媽團圓，惹哭眾多網友。（圖／翻攝自國防部發言人）

馮天賜已經在金門服役9年，馮母說，兒子總是會打電話安慰她「媽媽你可以來金門呀！假設不知道哪一天調回台灣，你就沒辦法來！趁我現在還在金門的時候，我可以當你們的導遊嘛！看看我在金門過得好不好，你就會放心。」自己總是回答「好！下次」，但每次都讓馮天賜失望，還特地打電話回去再問「媽…你什麼時候來金門？」

為了給無法回家吃團圓飯的馮天賜一個驚喜，國防部青年日報先將馮母接到金門營區，再以節目拍攝為由，請馮母與不知情的馮天賜視訊，想讓母親突然出現在馮天賜面前，圓了馮家團圓夢。馮天賜視訊時，先向媽媽說「我很久沒跟你說我愛妳了，辛苦了！」讓馮母感動到差點落淚，直呼「不要這麼肉麻！」，因為會想哭。

▲▼國防部青年日報拍攝影片，只見待在外島9年的馮天賜，能在春節前夕與媽媽團圓，惹哭眾多網友。（圖／翻攝自國防部發言人）

這時馮母突然要馮天賜抬頭看看外面，緩緩走進屋內。馮天賜看到媽媽來現場後，先是驚訝問「你怎麼在這！你怎麼在這裡！你什麼時候來的！」接著衝去擁抱馮母。原來這是馮母9年來第一次到金門探望兒子，讓馮天賜好感動，一開始還看向天花板，不想讓眼淚掉下來，但最終仍哭了出來，說出「我愛你們…」

這支影片惹哭眾多網友，紛紛在底下留言「謝謝有你們，得以安居樂業」、「謝謝國軍，你們值得全民的敬重與愛戴。感謝......」、「很感動，都哭了」、「真的十分感人」、「天賜與媽媽 年味的意外驚喜」、「 So Sweet!」。

▲▼國防部青年日報拍攝影片，只見待在外島9年的馮天賜，能在春節前夕與媽媽團圓，惹哭眾多網友。（圖／翻攝自國防部發言人）

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關鍵字：國防部,少尉,春節,馮天賜

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