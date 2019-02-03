▲ 野柳岬瘋狗浪捲釣客落海，失蹤釣客遺體尋獲。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

海巡第二岸巡隊2日上午9時許獲報，於新北市萬里區野柳岬前方有3名釣客落海，其中洪姓、吳姓2名釣客被附近航行經過漁船救起載回港，另1名56歲盧姓釣客未尋獲。3日上午11時許，搜救人員在海裡發現一具屍體，立即打撈上岸，經家屬確認，確定死者就是落海的56歲盧姓釣客。

第二巡防區指揮部2日上午9時21分接獲報案，有3名釣客進入野柳岬地質公園前方三塊石垂釣，於過程中，因突然受到大浪襲捲導致3名釣客同時落海，並於海上漂流10分鐘，其中洪姓、吳姓2名釣客由附近航行經過漁船救起後載運進港，另1名56歲盧姓釣客落海，因未穿著救生衣，截至下午2時19分止，仍未尋獲失蹤盧姓男子。今早繼續持續搜救。

海巡表示，2日上午11時許，搜救人員在盧姓釣客落海處，前方不到10公尺，卡在海底疑似函洞，發現一具屍體，11時20分將遺體打撈上岸，載回漁港，經家屬死者哥哥及女兒、兒子到場指認，遺體就是盧姓釣客，家屬當場放聲大哭，傷痛欲絕，全案由警方調查並報請檢察官相驗中。

▲▼ 野柳岬瘋狗浪捲釣客落海，失蹤釣客遺體尋獲。（圖／記者郭世賢翻攝）