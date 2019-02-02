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野柳岬瘋狗浪捲3釣客落海　2獲救1失蹤持續搜救

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記者郭世賢／新北報導

海巡第二岸巡隊2日上午9時許接獲118報案通報，於新北市萬里區野柳岬前方有3名釣客落海，第二巡防區即派遣野柳安檢所、第一機動巡邏站，基隆海巡隊、空勤總隊並同萬里消防分隊前往救援，其中洪姓、吳姓2名釣客被附近航行經過漁船救起載回港，另1名56歲盧姓釣客還在持續搜救中。

▲ 野柳瘋狗浪捲3釣客落海 2獲救1失蹤海空大搜救。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 野柳岬瘋狗浪捲3釣客落海，2獲救1失蹤海空持續搜救。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

第二巡防區指揮部2日上午9時21分接獲報案，有3名釣客進入野柳岬地質公園前方三塊石垂釣，於過程中，因突然受到大浪襲捲導致3名釣客同時落海，並於海上漂流10分鐘，其中洪姓、吳姓2名釣客由附近航行經過漁船救起後載運進港，另1名56歲盧姓釣客落海，因未穿著救生衣，截至下午2時19分止，仍未尋獲失蹤盧姓男子。

第二巡防區指揮部接獲報案後，立即指揮統合所有勤務能量投入搜救，海上動員基隆海巡隊100噸巡防艇1艘及新北市消防隊、野柳安檢所及救生協會計4艘救生小艇進行海面搜尋，岸上動員鄰近安檢所及機動巡邏站計26人，於岸際持續巡邏協尋，空中部分目前申請出動空偵機1架次，於該落海地點上空持續擴大搜尋中。

第二巡防區表示，野柳岬風景區為非開放釣魚區域，且岸際時常有瘋狗浪發現，造成人命損傷，呼籲民眾在海岸切勿冒險從事戲水，觀浪或海釣等活動，以維生命財產安全，請民眾於海域或岸際注意自身安全。

▲ 野柳瘋狗浪捲3釣客落海 2獲救1失蹤海空大搜救。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 野柳3釣客落海 2獲救1失蹤海空搜救中。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 野柳岬瘋狗浪捲3釣客落海 2獲救1失蹤海空持續搜救。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：野柳,安檢,釣客,落海

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