讓你好行！新工處春節不打烊　持續巡查維護市區道路

▲新工處春節期間不打烊，繼維護道路品質。（圖／新工處提供）

記者陳家祥／台北報導

為確保農曆春節期間台北市道路通行安全、市容觀瞻及方便市民採辦年貨及出遊，工務局新工處依照往例全年無休不打烊，仍將持續巡查維護市區道路，採用配有衛星定位的巡查車巡查道路，並搭配傳統人工目視巡查方式，第一時間掌握市區道路最新狀況，最短時間內進行妥適維修。新工處說，如於農曆春節休假期間，民眾有發現道路坑洞之情形，歡迎撥打1999臺北市民當家熱線通報，將由輪值人員臨時修補，維護臺北市市區道路服務品質。

另外，新工處要求佔用道路施工廠商，應在春節前施作完成並撤離施工設施及機具外，如有確實無法於春節前完成的工程，應於農曆春節停工期間，適度調整施工圍籬減少占用道路或自行車道範圍，妥設夜間警示燈設施並注意電源之有效性，俾利民眾通行及使用之安全。春節前一週新工處派員再次全面普查，以做好各項工程安全措施與工區環境清潔，維護用路人安全，同時要求各工程單位提供聯繫窗口，以因應緊急狀況發生及處置。

此外，台北市道路管線暨資訊中心（以下簡稱道管中心）依往例也將於農曆春節假期前一周直到假期結束實施道路禁挖管制 （1月28日至2月10日），原則上除了緊急搶修（含人手孔施工）、配合大台北都會區捷運系統工程及本府重大建設，不受管制外，其餘市區道路一律管制挖掘。道管中心於春節假期期間，仍有人員24小時進駐值勤，以因應處理本市道路緊急搶修突發事故。