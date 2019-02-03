所長巡邏前飲酒臉紅紅　堅持出巡遭民眾檢舉同班警員遭冤枉

▲圖為新北市汐止警分局外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止警分局橫科派出所，去年發生一起讓人哭笑不得的檢舉案件，原來去年8月底，該所主管休假期間外出參加朋友聚會喝了幾杯酒，之後下午返回派出所內上班，當天傍晚依照該所班表，所長要跟警員一起外出擔服巡邏勤務，未料陪同上班的警員聞到所長身上有酒味、曾善意詢問主管是否要改班避免困擾。後來所長堅持上班，卻在轄區內處理事情與民眾發生爭吵，事後遭民眾檢舉，但因檢舉人與當天陪所長上班的警員都姓「孫」讓所長誤認遭屬下檢舉。

根據汐止警分局知情人士透露，去年8月31日當天，汐止警分局橫科所長傍晚上巡邏班，但蕭姓所長中午外出餐參加地方普渡餐會，席間多喝了幾杯酒，之後返回派出所休息準備傍晚上班，當天傍晚蕭姓所長預計傍晚6點上巡邏班，出發前同班警員曾向所長反映：「所長你身上有酒味？你要不要改班多休息？」

但所長也擔心臨時變更勤務恐造成同仁排班困擾，所以婉拒同仁好意外出巡邏，未料在趕赴現場處理民眾報案過程，與轄區民眾發生爭吵，民眾也質疑：「警察你身上有酒味，臉紅紅的」3天候民眾到分局督察組，檢舉蕭姓所長上班帶有酒意，但巧合的是檢舉人和陪同所長上班的警員居然同姓「孫」引起所長懷疑遭自己同仁檢舉。

事後汐止警分局督察組對蕭姓所長記予一申戒處分，但分局強調因為事隔3天接獲檢舉，已經無從查出所長到底有沒有喝酒，所以僅以所長擅自變更勤務記劣跡處分、但這件檢舉趣聞卻讓派出所長與所內同仁產生心結，當是警員更是頻頻喊冤直呼：「真倒楣！真是跳到黃河也洗不清」汐止警分局則強調會加強內部管理，避免類似情況再度發生。