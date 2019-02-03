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當兵中金馬獎不可憐　「猛虎嶼」只有海水淡化、發電機

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▲當兵中金馬獎不可憐，「猛虎嶼」只有海水淡化、發電機。（資料照／翻攝畫面）
▲在2012年時，1名台商從廈門划船偷渡到猛虎嶼，最後被金門岸巡帶回。（資料照／翻攝畫面）

地方中心／採訪報導

小金門的大膽島即將在2019年3月1日開放，許多民眾只知道大、二膽島，但實際上在小金門其實還有猛虎嶼、復興嶼、獅嶼以及東碇島，其中最遠的是東碇島，最艱苦的則是猛虎嶼。

據曾在猛虎嶼服役過的官兵指出，當初抽到「猛虎嶼守備隊」的籤時，以為是個台灣本島的部隊，但回家上網查了之後，才知道猛虎嶼根本是「離島中的離島」。

猛虎嶼就位在金門縣烈嶼鄉的西南邊3.7公里處，島嶼面積僅有0.025平方公里，不過海拔高度卻有50公尺，從碼頭到營部爬樓梯要214階，地勢易守難攻，不過官兵要運補時需要搬米、瓦斯以及罐頭甚至是油漆桶時都相當辛苦。

除了日常運補外，由於島上甚少民生設施，淡水只能將海水抽到海水淡化機淡化後才能夠使用，甚至島上電力也要透過發電機才能正常供電，但是最辛苦的則是「油料運補」。

每個月海軍會將約250桶20公升柴油運到猛虎嶼，島上的官兵再把油桶從沙灘搬到發電機廠，甚至每4-6個小時就要有人去補充油料，否則海水淡化機無法運作，如果遇到連續幾週海象不好的情況，油料就可能不足。

不過並非每個人都能到猛虎嶼服役，在新訓中心抽到籤後，新兵會前往高雄的幹訓班搭乘C-130前往金門，接著再從金門搭渡輪到小金門，會先被安置在幹訓班，等到當周有運補船時才能登船前往猛虎嶼，但若有身心問題的役男也不會被允許登島，則會留在小金門服役。

▼猛虎嶼位在烈嶼鄉的西南方。（記者蔡玟君攝）
▲▼ 。（（圖／記者蔡玟君攝）
 

▼抽到金馬獎不可憐，這些島都是離島中的離島。（圖／翻攝自GOOGLE EARTH）
▲翻攝自google earth

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關鍵字：金馬獎,金防部,金門,當兵,猛虎嶼,烈嶼守備隊,猛虎嶼守備隊

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