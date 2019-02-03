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一口爆漿！韓國超市必買「起司糖餅」鹹鹹甜甜牽絲3公分

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▲韓國糖餅餃子。（圖／取自hi_saera、jjeong___eun_、cshee32）

▲南韓超市現在流行一種「起司糖餅」爆漿的起司餡造成瘋狂搶購。（圖／取自IG jjeong___eun_

生活中心／綜合報導

糖餅是南韓常見的街邊甜點，熱呼呼的焦香餅皮加上甜甜的糖漿，幸福的口感一吃就讓人忘不了！專賣糖餅的店家還變化出多種口味，巧克力、草莓、冰淇淋等。不過更邪惡的口味來了，南韓超市現在流行一種「起司糖餅」只要帶回家放入鍋中加熱，濃厚的起司醬傾瀉而出在IG爆紅，滿滿的爆漿起司，真的超級誘人。

▲韓國糖餅餃子。（圖／取自hi_saera、jjeong___eun_、cshee32）

모짜렐라호떡만두（糖餅起司餃）吃法多元，網友淋上巧克力醬、草莓變成下午茶擺盤。（圖取自IG／ cshee32

圓圓的糖餅包裹著濃郁的莫札瑞拉起司，在南韓造成炫風的모짜렐라호떡만두（糖餅起司餃），金黃色扁扁的外觀看起來很像台灣的餡餅，超市款的料理包非常方便，買回家加熱就可以吃，用手一掐擠爆的起司內餡，像岩漿一樣滾流出來，許多當地網友分享，鹹鹹甜甜的滋味真的不輸路邊攤的糖餅，且加熱方式簡單，把一顆顆的糖餅餃子放入煎鍋中，兩面慢火煎至香酥貌，火侯口感自己控制，短短10分鐘，馬上變成人氣小點心，且每包折合台幣換算下來才210元。

不僅如此，這款모짜렐라호떡만두（糖餅起司餃）還有泡菜口味。當地網友分享的食譜，除了放油鍋煎至酥脆，買點食材把它做成下午茶盤餐，自己加碼放鮮奶油、草莓、水果當配色點綴，瞬間進擊成超夢幻的南韓甜點！最近有到韓國自助旅遊的民眾不要忘記跑一趟超市，試試時下最流行爆漿起司糖餅。

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關鍵字：起司糖餅,糖餅,甜點,韓國

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