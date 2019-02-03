5款桌遊緊張刺激堆坑陪過年　2人也能爆笑玩到瘋

▲最適合拿來炒熱氣氛的「奶油砸派機」，雙人一起挑戰緊張刺激的PK賽，趣味十足又歡樂。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

過年長達9天連假，有人一直往外頭跑，也有的哪裡都不去，就待在家好好休息，順便趁著難得假期與親朋好友聚聚摸個兩圈，不過打麻將還要湊到4人，年輕世代紛紛改玩起桌遊，不僅類型多元，就算只有2個人也能玩到瘋，歡樂度不減，而現在的熱門桌遊是這5款。

樂天市場觀察，過年適合全家大小一起集思廣益打發時間的桌遊，成為近期的熱銷商品，其中賣最好的「雙人奶油砸派機」，採雙人對戰模式，玩法非常簡單，就看誰按鈕按的快，就可以躲過被奶油砸臉的命運，遊戲過程緊張刺激，但趣味十足，能快速帶動歡樂氣氛。

第2熱賣的則是親子桌遊「諾亞方舟」，其附有50個動物小模型以及動物介紹手冊，小朋友可以邊玩邊認識動物之外，由於遊戲以槓桿原理為設計，為了盡量讓所有動物能夠搭上方舟，過程中要試著掌握平衡，因此還能訓練手眼協調與反應。排名之後的「疊疊塔」，則是大家熟悉的疊疊樂遊戲，看誰能越疊越高。樂天市場表示，自1月以來，桌遊相關商品數已經較上月同期成長2成，後勢可期，預估春節期間，室內娛樂商品業績將再成長2成。

▲考驗耐心、細心與專注力的疊疊塔。（圖／樂天市場提供）

相較於親子桌遊，蝦皮購物則是推薦適合青少年以上的類型桌遊，例如適合15歲以上、3～7人玩的「風聲再臨」，是一款電影改編的陣營遊戲，讓玩家想像自己是特務，透過傳遞情報、內容來推測其他人的陣營，同時想辦法達成獲勝條件，不過得當心有隱藏特工為了自己的獲勝而擾亂戰局；另一款「黃牌」適合18歲以上、4～10人同樂，遊戲中由一人擔任裁判，在眾多字詞卡中，決定哪個答案最爛，發出黃牌。

過年期間，民眾喜歡的室內娛樂大多會選擇家庭式，全家可以一起玩的遊戲為主，除了桌遊，Yahoo奇摩購物中心指出，像是卡拉OK麥克風、跳棋、象棋等棋類遊戲以及電玩，都是受歡迎的商品，尤其過年期間若下雨，室內娛樂商品買氣會再提升約2成。