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未來靠自己創造！　成功關鍵在「全新眼光」看世界

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▲▼ 未來。（圖／取自免費圖庫pixbay）

▲示意圖。（圖／取自免費圖庫pixbay）

文／ 提姆．歐萊禮

書摘／取自《未來地圖》一書

我們都知道世界正在改變，但卻很少有人問：「世界何以致此？」改變世界的創新模式，其實有跡可循，他們最初都「驚世駭俗」，其後「無所不在」，最後「不可或缺」。讀懂未來的關鍵，在於了解世界如何運作，並時時問自己：「如果事情這樣發展下去該怎麼辦？」

錯誤的思考方式阻礙我們看世界的廣度，連那些絕頂聰明的成功人士也不例外
。看看舊有的思維如何束縛企業家，哪怕他們足夠聰明：

2014年，在Uber成立五年多之後，蘋果也推出Apple Pay，但從它的簡介卻讓人意識到，即使是最先進的公司也有可能陷入舊思考模式之中。Apple Pay網頁上強打宣傳：「到處找錢包的日子過去了，也不要再浪費時間找卡，不用再刷卡和
等待，現在只需輕觸一下就完成結帳。」

Apple Pay描繪的場景有什麼問題？它只是將一個正要被淘汰的過程數位化而已。真正具顛覆性的新服務，不僅會把我們熟悉的東西數位化，還會使它終結。我乘坐Uber或Lyft時，從來不用找錢包，從亞馬遜買東西時也不用，從iTunes上購買歌曲或是從蘋果商店買手機時也不會。在這些情況下，我的付款資料只是一個儲存的憑證，已經與我的身分連結在一起。除了直接的付款流程外，這種身分識別方法愈來愈得到認可。

以Uber為例。我叫了車，司機會知道我的名字和長相，我們的手機在行駛過程中同時在移動。根據全球定位系統，Uber知道我該付多少錢，而且會自動扣款。我只需到達目的地後下了車就算是「付費」了。這才是支付的未來，而不是「手指按著指紋識別感應器，把iPhone靠近感應式機台」。

因此，從某種意義上來說，Apple Pay這種支付方式，只適用於那些還沒跟上腳步的人，這些人還沒有見識到真正顛覆式的服務平台，早已不再使用老舊支付模式。

亞馬遜一直致力於推動支付的未來。2016年末，亞馬遜宣布正在開發主打Amazon Go和「買完就走」體驗的新型便利商店。只需啟用Amazon Go應用程式，機器視覺和其他演算法就會記錄下你從貨架上拿的物品，然後自動從你的帳戶扣款。

如果你繪製的新地圖夠完美，不僅可以改變對未來的看法，還會改變對過去的看法。以前看似不可能的事情變成如今的日常，我們很難再想起它曾經只是眾多可能中的一種。重點在於，我們如何將「有可能」變成「顯而易見」。

▲▼ （圖／天下雜誌提供）

▲未來地圖一書。 （圖／天下雜誌提供）

新眼光看現在，想別人不敢想的

2011年，蘋果發布Siri語音智慧助理，自此語音辨識成為智慧手機的一個重要功能，但亞馬遜卻拖延了許久才推出Echo。然而，亞馬遜的Alexa，卻超越Siri和Google，帶來了一個看似不起眼、卻最終發揮巨大作用的變化：Alexa是第一個不需要先按下按鈕就能一直接受你命令的智慧語音助理。

貝佐斯非常善於想別人所不敢想的。他在1998年就已預見，應該消除消費者對帳號內存儲信用卡資料的疑慮。如果你膽子大一點，就有可能創造更好的用戶體驗。現在他又預見，時機已成熟，可推出一款能一直在家聆聽你說話的智慧助理。

這是一個很重要的經驗，每個企業家都應該自問：什麼是難以想像的？當然如果你永遠認為市場還沒有準備好、還不打算去突破那個不可想像的邊界，你仍然可以先做準備。然後，等待那塊缺失的拼圖出現。即使你不是那個突破邊界的人，但一旦有人成功了，就要緊跟在後，抓住這個機會。做好準備吧！用全新眼光看待現在的能力，是最傑出企業家的成功關鍵。他們的創新能力就在於能夠理解世界發生的變化，並做出改變，而其他人卻仍然按照舊地圖行事。

未來不是想像出來的，是創造出來的。當企業家不光是用新科技來複製前人的工作，或者改進世界現在的樣貌，而是重新想像世界應該是什麼樣貌時，真正的突破才會到來。這就是那些神奇科技背後的力量，不僅讓我們有機會重新審視事物的運行方式，而且獎勵我們這麼做。未來有很多可能的樣貌，世界本來就不是一定應該怎麼樣，而是我們可以去重塑的。

★本圖、文經天下雜誌授權，摘自《未來地圖》，更多資訊請參考相關網站
 

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