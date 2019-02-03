報復人類？美軍「掃雷海豚」戰場叛變　拖重型水雷衝艦艇

▲美國海軍訓練寬吻海豚執行水中掃雷任務。（圖／翻攝自美國海軍官網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

海豚除了具有極佳外型能將水的阻力降到最低，還擁有聲納能力以及良好的記憶和判斷力，因此美國海軍士兵曾利用海豚來實施排雷作業；不過在一次掃雷行動中，有2隻海豚卻反常拖著—個重型水雷向掃雷艦快速衝過去，並炸壞2艘艦艇，生物學家認為，這是動物報復人類所做的叛變行為。

綜合外媒報導，這些排雷尖兵多為「寬吻海豚」擔任，牠們耳聰目明，視網膜上帶有一層脈絡膜層，具有強烈的反光性，能在昏暗的水下環境中提高對物體的辨識度。美軍2003年時，為了能夠有效的清除敵人在航道上設置的的水雷，所以訓練9隻海豚負責執行任務，牠們不僅要分辨出真正的水雷，還要利用嘴部前端攜帶的排雷工具準確拆除水雷的爆炸引線，最後安全返回基地，可說是相當困難又危險。

不過據傳在伊拉克戰爭期間，美軍派出「海豚兵」下海掃雷，不過在一次掃雷行動中，有2隻海豚竟拖著—個重型水雷向掃雷艦快速衝過去，炸壞2艘艦艇，海軍士兵當場向牠們開槍射擊，海豚最後才落荒而逃。軍方事後將這些海豚稱為「叛徒」，等牠們歸隊時，執行槍決處置。

生物學家認為，海豚之所以叛變，很可能是因為平時的軍事訓練太過嚴格，所以在戰場上報復人類，或是這2隻海豚曾目睹過同類被人類殺害，因此懷恨在心；儘管海軍表明，這些海中排雷兵幾乎每天都不受限制地被放回寬闊的海洋中，並沒有遭受虐待，但是卻也讓外界開始關注海豚從軍是否得當。

據悉，美國並不是唯一一個對海豚進行軍事訓練的國家，俄羅斯也曾有相關的軍訓部門；另外，除了寬吻海豚受訓外，加州海獅和白鯨也都曾服役過。美國海軍在2018年的環太平洋軍事演習（RIMPAC）也出動過海豚進行排除模擬水雷的任務。

負責海軍海洋哺乳動物計劃的布札納（Ed Budzyna）表示，借重海豚的搜索能力，人類可以將注意力放在已經發現的水雷上，避免接觸而引爆，而且海豚要的不多，只要用魚犒賞牠即可。有消息指出，海豚訓練計畫已經在2017年終止，排雷工作目前也多由掃雷機器人來取代。