政見加碼！打造綠色觀光鏈　郭國文提倡山區文史農產觀光產業

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台南市立委補選候選人郭國文政見加碼再衝一波，於2/1召開記者會，公佈將打造從新化開始延台20線與台3線，經山上、左鎮、玉井到楠西與南化之文史農產觀光產業鍊，以在地的物產與特有歷史文化，吸引觀光客到訪與擴大農產訂單。同時，郭國文也藉此邀請大家年節期間來台南山區走春！

「觀光產業連一線，地方發展看得見！」郭國文特別邀集選區內議員以及在地社區發展協會幹部，一同公佈以新化作為文化與觀光的發電機，並爭取中央資源推動串連既有與將開幕之大目降文化園區、菜寮化石文化園區、山上水道博物館園區、噍吧哖事件紀念園區等，以園區搭配在地社區小旅行規劃，並延伸至左鎮二寮、草山月世界、楠西龜丹、梅嶺、曾文水庫與南化水庫、烏山健康步道等景點，認識在地農產，體驗農作來深化觀光內容。

郭國文表示，將推動跨部會專案協調，督促交通部觀光局以及文化部，將資源挹注到台南山區及台20沿線景點，均衡府城區和山區發展，進一步輔導各社區發展協會，協助培養在地遊覽人才，並鎖定新加坡、港澳等都會人口，推廣台南壯麗的山河景色。

郭國文也指出，山區農產品，如芒果、酪梨、密棗等水果，品質好、價格高，除了可透過觀光鍊之推動附加行銷，未來也能藉觀光之外溢效果，協助打通世界通路。也就是以文史觀光為主軸，並進一步帶動農產之銷售，打造綠色觀光產業鍊之方式來為翻轉山區經濟。

「觀光景點設起來，行春路線走起來。」郭國文也在今日記者會上介紹台南山區新年走春景點，包括新化大目降文化園區、山上水道博物館園區、左鎮二寮觀日台、草山月世界、玉井噍吧哖事件紀念園區、楠西梅嶺風景區、龜丹溫泉等，歡迎台灣各地鄉親來台南玩。