4年領養40貓狗都消失！神婆「割喉放血」作法　幼貓慘死後院

圖文／鏡週刊

台中60歲神壇朱姓女宮主，在4年內領養約40隻貓狗，可愛的毛孩在進入朱女家後，短時間內就會「消失」，多名愛爸愛媽心疼自己送去的寶貝下落不明，連屍骨都找不到，還有愛爸在朱女家後院發現幼貓屍體，懷疑朱女對這些動物割喉放血作法，甚至可能吃貓肉狗肉。

曾將貓送養給朱女的李先生也向本刊指控，他曾當過一隻剛成年三花貓的中途愛爸，三花貓親人溫馴，李先生對牠愛護有加，暱稱為「小鯉魚」，更想找個愛牠的主人，將小鯉魚的資訊放上網路後，朱女很快便打電話來詢問。

電話中朱女自稱愛貓人士，強調自己有豐富的養貓經驗，更將家中虎斑貓的照片傳給李先生，表示自己是資深貓奴，李先生見朱女態度誠懇，數度訪談後決定給她一次機會。

送養前一天，李先生和小鯉魚道別，還餵牠吃貓咪最愛的肉泥，小鯉魚當時吃得津津有味，李先生也很高興能替牠找到新家。隔天提籠子到朱女家，確認小鯉魚和朱女的虎斑貓沒有衝突後才離開，這卻是他和貓咪的最後一面。

當天傍晚，李先生致電朱女欲詢問貓咪的狀況，電話卻遲遲沒人接聽，直到隔天晚上，朱女才回報小鯉魚脫逃離家，現已不知去向，李先生悲憤交加，前往附近搜尋，卻在朱女家後院發現被丟棄的籠子和另一隻幼貓的屍體。

根據李先生養貓的經驗，死亡的幼貓頂多3、4個月大，來到這世上100多天便沒了生命，幼貓只有脖子上有道明顯割痕，李先生懷疑事情並不單純，質疑朱女拿貓放血作法。

另一名蔡阿嬤也曾將幼犬送給朱女，談到那隻可愛的小狗，蔡阿嬤至今仍難以放下，說當時將狗兒養得肥肥軟軟、人見人愛，開開心心地送過去，怎知是羊入虎口。

「我問她是不是吃狗肉，她電話啪一聲就掛了。」蔡阿嬤表示，當時得知小狗離奇失蹤，曾在電話中與朱女對質，懷疑朱女就是殺狗凶手，但她不敢面對送養人質疑，掛電話逃避。



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