技術差距大幅縮短！美上將：解放軍空軍規模2030年與美匹敵

▲解放軍實力正逐漸趕上美軍。圖為殲-20戰機。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

美國前空軍參謀長威爾許（Mark Welsh）上將表示，中俄兩國漸漸趕上美軍實力，「解放軍現在擁有的技術比我們之前擁有的更好，俄軍也一樣；如果按目前發展趨勢，解放軍空軍2030年就可與美國空軍的規模和實力相匹敵，即便美軍仍保持優勢，中美間的技術差距也會大幅縮短。」

據美國《國家利益》報導，威爾許說，目前解放軍空軍的服役人數比美軍略多些，美軍飛機數量則比中方多出數千架，但是若依照中國軍方建造飛機的速度和部署情況來看，2030年可望在飛機數量上與美軍拉近2000架的差距，到時候即便中國空軍規模不比美軍大，也已經能和美方匹配。

他也說，這不僅僅只是單純的數字差距問題，解放軍還正在迅速部署更新，功能更強大的飛機，其中一些還是全新的戰機，好比殲-20、殲-31隱形戰機，以及至少還有3架現有戰機的升級版，如殲-11D和殲-16等；此外，中國也繼續進口優良的俄製戰機，包括Su-35「側衛-E」。

▼Su-35戰鬥機（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

威爾許表示，「我們沒有跟上這種技術發展的速度，不過如果可以持續進行目前正在推動的3項現代化更新計劃，美國空軍還是可以維持這樣的位置，也就是戰力最強的技術優勢。」

報導提到，現代化的更新計劃包含波音KC-46空中加油機、洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）F-35戰機和諾斯洛普·格拉曼（Northrop Grumman）的B-21遠程轟炸機；然後，即使美軍正在推動這項計畫，但現在的技術優勢已經和冷戰結束後大不同，美方不再擁有傲視全球，讓各國覺得有道難以跨越的技術鴻溝。

▼B-21戰略轟炸機。（圖／翻攝自美國空軍U.S AIR FORCE官網）



威爾許分析，俄羅斯較投入核武的現代化，因為他們最近正展示一些以前從未出現的軍備，例如巡航導彈；另外，俄軍的新式戰機也在國外的軍事衝突中首次投放武器，美軍已經看見並知曉他們所做的這些事。

他最後警告，「中俄空軍都是我們危險且能力很強的潛在敵人，美軍必須認真看待，尤其是解放軍，他們對未來的發展方向考慮的相當周到，顯然我們缺了一張與他們相似的藍圖，我認為這是美軍未來必須謹慎考慮的事情。」

▼威爾許認為美軍缺少與解放軍相似的未來發展藍圖。（示意圖／CFP）

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