獵雷艦採購弊案　前海軍司令陳永康等遭彈劾「非違法但失職」

▲監察院針對獵雷艦採購弊案彈劾陳永康等4人。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

監察院1日表示，「海軍獵雷艦採購案」中包含前海軍司令陳永康、前海副司令蒲澤春、前高雄市海洋局長王端仁、行政院農委會漁業署研究員陳文深等4人因違失重大，由仉桂美等4監委提案彈劾。

監察委員包含仉桂美、王美玉、包宗和、李月德等四人，因「海軍獵雷艦採購案」出現重大違失，提案彈劾陳永康等4人，彈劾案1日通過，後續將移送公務人員懲戒委員會。

監察院1日下午招開記者會指出，四位被彈劾人中，陳永康、蒲澤春主要違失是「大幅放寬投標之資本額門檻」；王端仁、陳文深違失則是「討論興達漁港用地，言行不當」。相關證據包含錄音檔等都已經掌握，4位監委歷經1年3個月調查後，認為陳永康等4人，均已違反公務員服務法第1條、第5條與第7條規定，並有公務員懲戒法第2條之應受懲戒事由，提出彈劾案，並經投票通過。

王美玉說明時強調，這次彈劾追究的是公務員違法失職的部分，至於獵雷案在採購評審中許多制度上的瑕疵，會在之後提出的調查報告再追究。「彈劾兩位當時海軍司令、副司令並不是因為違法，而是失職」，她強調，因為獵雷案是國家重要作戰計畫，卻因不當放寬而導致計畫失敗，是非常嚴重的違失。至於另外王端仁、陳文深的言行，連當時的高雄市代理市長、漁業署署長都認同極為不當，才會做出今日之彈劾案決定。

根據彈劾案由，國防部核定海軍康平專案第二階段投資綱要暨總工作計畫，以國艦國造方案籌購6艘獵雷艦，民國102年至114年年度執行。陳永康與蒲澤春核定所屬簽報廠商需求，大幅放寬投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準，但未督促所屬審慎規劃方案，輕忽得標廠商因資本額過低，是否具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等能力，足以支撐前長達12年的獵雷艦採購案，「導致康平專案建案任務失敗，影響國家安全至鉅」。

彈劾案由指出，王端仁與陳文深背離行政程序外接觸之禁止規定，民國105年10月7日赴慶富公司協調興達漁港獵雷艦造艦廠房用地，言行不當，致社會大眾認為偏坦特定廠商的不良觀感，均引致社會輿論訾議，強烈傷害行政機關公正廉明公正形象，違反公務員服務法規定，核有重大違失，四人依法提案彈劾。