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印度「人豬互傳」流感169人亡　又發現「神秘病毒」奪64命

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▲▼印度出現1種類似豬流感的神秘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

印度除了豬流感疫情外，還出現無藥可醫的神秘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度流感拉起警報，據官方統計，今年起截至元月29日，已有169人死於H1N1（豬流感），同時在西部的拉賈斯坦邦（Rajastan）已有4571人檢測出該病毒呈陽性，佔該病例的40%以上。另外，目前還出現1種未知病毒，4個月已奪走64條人命，症狀與H1N1相似，但尚無藥物可治療。

據《印度時報》（Times of India）報導，印度除了遭豬流感襲擊外，還有另1種神祕病毒出現，在4個月內已有64人死亡，目前無藥可醫。印度國家疾病控制中心（Indian National Centre for Disease Control）的醫師馬拉卡（Amit Malakar）表示，在這64名患者中發現病毒皆有共同特徵，大部分情況下，患者有感冒及咳嗽現象，這些症狀類似於豬流感。

馬拉卡還提到，這些未知病毒檢測出來並非H1N1，而是H2N3呈陽性，因此給予豬流感藥物治療成效不佳，目前這種未知病毒無藥物能治療，「不過豬流感基因每年都會有異變，因此會不斷更新抗病毒藥物，直到辨識出新病毒為止」。

▲▼印度出現1種類似豬流感的神秘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲這種神祕病毒在4個月內已奪走64條人命。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，印度豬流感病情不斷在各地擴大，拉賈斯坦邦集中了4成病例，已有1911人確診，75人死亡。另外，在印度西部沿海的古吉拉特邦（Gujarat）有600人確診病例，24人死亡。在去年也有約1萬4千例H1N1流感病例，共有1103人死亡。

隨著豬流感確診病例增加，印度衛生部與各州也召開會議，要求加強檢測，同時提醒民眾及早發現及早治療，並要求各地醫院預留病床，以應對緊急病例。印度當局表示，目前豬流感的藥物庫存、N95口罩及快篩組是足夠的，疫情也在控制狀態，但對於未知病毒的藥物仍在研究當中。

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關鍵字：豬流感,病毒,印度,H1N1,H2N3

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