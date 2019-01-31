阿里山國家風景區管理處　春節疏運措施

▲▼ 因應春節連續假期，阿管處提出春節輸運管制措施。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節長達9天假期，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿管處）為避免因大量遊客湧向大阿里山地區造成交通阻塞，因此辦理以下疏運措施：

一、春節期間，警政、監理單位將加強交通疏導、取締違規停車及流動攤販。

二、 為紓解奮起湖及阿里山森林遊樂區停車空間不足情形，阿里山國家風景區管理處與林務局嘉義林區管理處提供2路線免費接駁專車服務，另「台灣好行」阿里山線及太平雲梯接駁公車均有機動加班請遊客多加利用，以利出遊順暢。



(一) 石棹-奮起湖免費接駁：石棹(台18線61km樂野服務區)至奮起湖(第三停車場)，期間為2月6日(初二)至2月9日(初四)，上午9點至下午5點，雙向對開。

(二) 阿里山森林遊樂區免費接駁：台18線88.5K-95K間至阿里山森林遊樂區，期間為2月2日(初一)至2月10日(初五)，上午9點至下午6點。

三、 轄內管制措施：

初二至初五上午8時至下午5時石棹至奮起湖採單向行車管制，小型車去程由台18線63.5k經頂石棹輔助道路至169縣道，回程走169縣道。

四、 阿里山國家風景區管理處印製108年春節疏運摺頁並置放於各地旅遊服務中心、高速公路休息站、及本處所設服務站等，歡迎遊客取閱。

五、 新春遊程建議路線：春節期間各地遊客眾多，因此提供以下路線供遊客參考，可避開壅擠人車潮：

國道三號經竹山/南雲交流道下後，由台3線經草嶺轉149甲縣道，可通往來吉、太和、豐山等地區，體驗原住民及質樸的農村文化，漫步茶鄉之餘更能欣賞美麗的櫻花。