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「綠擬重定義現狀」有點怪　林濁水：若搞不清楚應去問蔡英文

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▲▼財團法人台灣制憲基金會開幕式 辜寬敏 李鴻禧 卓榮泰 賴清德 黃國昌 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨主席卓榮泰29日說不排除推動「新決議文」，並重新定義「維持現狀」，表達追求主權的決心。對此，民進黨前立委林濁水31日表示，卓榮泰目標雖然蠻宏大的，但推動的理由坦白說都「有點怪」，呼籲卓榮泰應想清楚再做才好。

卓榮泰29日表示，黨內過去有《台灣前途決議文》等，「現在不排除有一個新時代的東西出現」，將可能推動「新決議文」，並用兩個理由闡述。第一是「因為對方（中國大陸）出招太多了，要讓人民知道維持現狀的意義是什麼」，第二是「要表達台灣多數民眾不會『放棄對於主權的追求』的意志」。

針對卓榮泰提的兩個理由，及一連串的大動作，林濁水認為目標雖然蠻宏大的，但坦白說都「有點怪」。林濁水於臉書發文表示，「維持什麼現狀」如果搞不清楚，應該是請率先主張的蔡英文總統出來講，但卓榮泰不去問卻帶著整個黨「大家研議」維持現狀決議文，「不是怪得很？」，「如果研議出來的和總統的不一様不是麻煩大了？」

再者，卓榮泰說是因為要表達追求主權的決心。林濁水認為「這更怪」，他表示，民進黨的立場已經是主權獨立國家，要追求的只是國際上國際法的承認而已，他質問「為什麼還要追求主權，豈不是等於認為台灣沒有主權？」並呼籲卓榮泰應「想清楚了再做才好」。

▼林濁水臉書全文。

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關鍵字：卓榮泰,林濁水

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