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社會 社會焦點 保障人權

遭爆料約砲女當事人　人權律師黃致豪現身不回應

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▲孫武生,永和分屍,刑事局,黃致豪。（圖／記者柳名耕攝）

▲新北地院開庭，人權律師黃致豪現身對於媒體詢問報載約砲，他不願回應。（圖／記者柳名耕攝）

突發中心／新北報導

人權律師黃致豪遭訴訟案件的當事人爆料約砲，黃致豪31日上午到新北地院出庭，被問及約砲一事，不願回應，快步進入法庭，這是他在被報導約砲後首度現身。

黃致豪常幫死刑犯辯護被稱為人權律師，不過日前有女性爆料，黃多次透過通訊軟體跟她約砲，有一次女方說自己生理期身體不舒服，黃致豪竟說「內射精液可舒緩女性生理不適」，後來女子向黃致豪諮詢法律問題，黃還說「寧可妳是來約砲，也比委任好」。面對爆料，黃致豪堅稱沒約砲，「一看就知是惡意妨害名譽。」

黃致豪上午為了永和分屍命案出庭，加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）2018年8月遭殺害「永和分屍命案」引發社會關注，新北地檢署依殺人等罪起訴，美籍刺青師孫武生、非裔男子Bent（班特）；另協助棄屍的美籍男子Hobbie（何傑生）也被依幫助傷害致死罪嫌起訴。班特30日被新北地院提訊時，否認參與殺人僅承認只有毀棄屍體及毒品交易；他還稱，死者是被孫武生勒斃死亡的。

孫武生應訊時依然否認犯行，但與其他被告的供述不符，而且孫男案發後曾經搜索「人體解剖圖」等資料，加上案發時的通聯、基地台位置、監視器畫面及手機照片等證據，足以認為孫男涉犯殺人罪、損壞及毀損屍體罪犯罪嫌疑重大。

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關鍵字：約砲,人權律師,黃致豪

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