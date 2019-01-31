9歲病女童插鼻胃管PO照　臉書竟以照片「嚇人」封鎖...

▲笑容非常甜美的Shai Winn。（圖／翻攝自Facebook／Shais Smile）



國際中心／綜合報導

英國一名母親比德韋爾（Lindsey Bidwill）難過控訴，因為自己的寶貝女兒患有罕見疾病，所以吃飯都必須插著鼻胃管，日前她將女兒的照片PO上網，沒想到竟被臉書以照片太過「暴力、嚇人」為由，將其照片封鎖，身為母親的比德韋爾收到通知後震驚之餘也感到相當不捨。

據《太陽報》報導，比德韋爾（Lindsey Bidwill）的9歲女兒謝溫（Shai Winn）剛出生時就患有「喉裂」，就是在喉嚨後面有一個洞，意味著她無法像我們一樣從嘴巴進食，要吃東西時必須插著一根管子。比德韋爾為了提高大家對這個疾病的認識，以女兒的名字在臉書上創立了一個慈善機構「Shai's Smile」，希望大家能籌款幫助這些罕見疾病的兒童，目前的籌款已達到2萬英鎊（約81萬元台幣）。

▲照片被以「太過嚇人、暴力」禁PO，母親非常心酸。（圖／翻攝自Facebook／Shais Smile）



日前，比德韋爾將女兒插著鼻胃管的照片PO上網，想向大家傳達女兒正在努力為生命奮鬥的正面訊息，卻被臉書以照片太過「暴力、嚇人」而封鎖。憤怒的她投訴並表示，「我真的嚇到了，我不敢相信他們覺得我女兒的照片很嚇人。」臉書則在收到投訴後10分鐘內就已經糾正照片，了解謝溫一家人是想要藉由臉書讓大家提高關注，同時也祝福「慈善機構Shai's Smile募款順利。」