《ETtoday新聞雲》稱霸港澳台！「世界華文傳媒新媒體影響力」綜合排名第1

▲東森集團總裁暨執行策略長王令麟。（圖／記者徐文彬攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

中國新聞社30日在北京發布「第四季度世界華文傳媒新媒體影響力榜單」，其中《ETtoday新聞雲》社交媒體影響力奪冠、新媒體影響力更是奪下第2名，稱霸港澳台地區。中國新聞網指出，該榜單是由中國新聞社聯合中國傳媒大學新聞學院選取了全球57個國家和地區的近400家華文媒體作為測評樣本產生。

為客觀反映世界華文傳媒在新媒體領域的戰略佈局、業務水平和發展趨勢，為華媒融合轉型發展提供參考，中國新聞社與中國傳媒大學新聞學院聯選取了全球57個國家和地區的近400家華文媒體，以各媒體在Facebook、Twitter、微博、微信等社交媒體平台，網站，移動客戶端（APP）的佈局情況及具體的業務表現作為測評樣本。

根據測評數據生成的榜單，位列港澳台地區總榜前10的華文傳媒為：《聯合報》、《ETtoday新聞雲》、《中國時報》、香港《橙新聞》、澳門《澳門日報》、香港無線電視、香港《大公報》、《Nownews今日新聞》、香​​港《文匯報》、香港《東方日報》。

▲《ETtoday新聞雲》港澳台地區綜合排行第一名。（圖／翻攝中國新聞網）



數據顯示，當前，全球海外華文傳媒在新媒體領域積極佈局，努力拓展社交平台的傳播渠道。近400家測評媒體樣本中，PC網站佈局比例90.5%，移動客戶端佈局比例25%，Facebook平台佈局比例52.6%，Twitter平台佈局比例31.4%，微博平台佈局比例47.2%，微信平台佈局比例56.7 %。

根據測評數據生成的榜單，分別為「世界華文傳媒新媒體影響力總榜」、「世界華文傳媒社交媒體影響力榜」、「世界華文傳媒網站影響力榜」，《ETtoday新聞雲》分別拿下港澳台第2名、第1名及第4名的好成績，綜合排名稱霸港澳台地區。

在東森集團總裁暨執行策略長王令麟的帶領下，《ETtoday新聞雲》2018年創下耀眼的成績，除了感謝各位讀者的陪伴與支持，也將在2019年持續帶給各位讀者最快速的國際、政治、社會等新聞訊息，祝各位讀者事事順心，新年快樂！

▼港澳台地區排名如下。（圖／翻攝中國新聞網）

