用手指插舍友屁股辯「幫忙抓癢」　彰監收容人被判4年

▲彰化監獄。（圖／翻攝自臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

「屁股讓我用一下！」2018年6月間，彰化監獄一名40歲男性收容人在趁另一名30歲同舍友熟睡時，伸出手指插入對方肛門性侵，時間長達1分多鐘，事後還不斷用言語騷擾，氣得被害人到彰化秀傳醫院驗傷並提出告訴。彰化地院日前審結，依乘機性交罪判4年徒刑。

判決指出，2018年6月6日零時許，被告三更半夜不睡覺，見牢友已熟睡，以右手伸入牢友的棉被內，再用手指插入牢友的肛門，直到其牢友發現，將其右手抓出棉被外，並用棉被緊緊蓋住臀部，被告才停止犯行，其後時間約1分24秒。

被告向法官坦承有將手伸入被害人的棉被內，但只是抓被害人的屁股、幫忙抓癢，沒有將手指插入被害人的肛門，若有被害人當場就可以叫，但都沒有叫出聲。

▲受刑人不堪受辱，告訴管理員。（示意圖／記者季相儒攝）

被害人則說，那天睡到一半，突然感覺肛門很痛，赫然發現是被告用手指插入他的肛門，馬上用手將被告的手拉出棉被外，因擔心被告還會再伸手，趕緊用棉被將臀部緊緊包住，他之所以沒有當場大叫，是因為會怕吵到同房在睡覺的舍友。

法官勘驗事發舍房監視畫面，發現與被害人說法相符，同時也傳訊一名同舍房收容人，得知被告經常詢問同性受刑人「屁股讓我用一下」，對「同性屁股」有不法意圖。

法官審酌後認為，被告已身陷囹圄，竟利用同房舍友熟睡之際乘機性交，對被害人身心造成嚴重傷害，犯後未賠償被害人分文，也被害人和解，依乘機性交罪判刑4年。