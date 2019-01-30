影／被賣淫集團盜圖求助警　辣模稱警「吃案」　警方：她來諮詢

記者林悅／台南報導

台南一名黃姓辣模因為外表性感、漂亮因此被不肖人士盯上，盜圖騙取私密照、騙個資，更誇張的是還被拿去當應召業者招攬客人的小姐圖，沒想到黃女要對方撤照遭嗆，到警局報案還被吃案，讓她非常傻眼，台南市警六分局說，黃女報案時不是這麼講！

▲台南一名黃姓辣模遭不肖人士盜圖，拿去當應召業者招攬客人的小姐圖，黃女向媒體訴說到警局報案還被「吃案」，讓她十分無奈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局指出，1月28日晚上8時20分許，一對男、女至金華派出所，女子表示其IG大頭照（一般照片並非不雅照），遭另一帳號冒用。冒用者主動私訊報案人，報案女子請冒用者刪除照片，冒用者不願意，說要讓該女子紅，隨即關閉IG帳號。據警方了解，報案女子表示不認識對方，其所有之IG有設定好友才能瀏覽，僅IG大頭照遭冒用，並無遭後製或散播不雅照。

警方當場至IG搜尋該冒用帳號，帳號已不存在，警方告知報案女子：可在IG系統向系統管理單位檢舉照片遭盜用一事，並表示如符合任何刑事要件，警方均依規定受理。報案人表示，將返家至IG系統檢舉該帳號，並進一步收集證據，隨即離去。

警方強調當時女子未提及：一、該IG照片遭冒用至商業用途，也未媒體報導所述：二、遭應召站刊登、招攬。

員警認定，報案女「到派出所諮詢相關法律問題」，因此建議民眾向IG檢舉等處置方式。警方強調，提告是民眾權利，警方依規定受理，並全力協助民眾保護權益。本案未有拒絕受理報案情事。

▲台南市警六分局偵查隊長吳俊德表示，被害人遭應召站冒用、有受恐嚇威脅情事，警方會據以偵辦並積極查處。

市警六分局說，六分局已主動聯絡該女子檢具相關事證，於30日晚上到六分局偵查隊釐清案情。有關報案女子向媒體披露之新事證「遭應召站冒用、有受恐嚇威脅」情事，警方據以偵辦並積極查處。

本案經檢視派出所值勤臺錄音對話，民眾針對相片冒用一事，向警方諮詢法律問題，媒體所報「吃案」，顯係雙方認知有誤。因民眾檢具之相關事證未顯示：照片遭商業行為，亦無所述：由應召站刊登招攬。員警認為：民眾至派出所諮詢法律問題，建議可逕向IG軟體公司申訴，員警亦告知當事人相關權利：警方當依規定受理各類刑事案件。

六分局指出，綜觀本案未有拒絕受理報案情事，但員警未能妥適說明溝通，造成民眾誤解，警方會檢討策進。警方重申：不論案類大小，警方會受理並全力予以協助，面對各式犯罪時，均全力偵辦，惟新興社群網路的犯罪行為，警方在接受民眾報案時，時常需要多方查證，並找尋適用相關法令，員警在這方面處理經驗不足部分，會再加強教育訓練。

據了解，對於報案過程，黃女感到無奈與失望，警方一開始就一直表示很難查，儘管提供了盜用者的IG的帳號，還被問「妳要告什麼」，感覺不是很想處理，總不能等真正散播，造成更多人受害再來處理，但最後仍只好摸摸鼻子離開警局，當時警方並沒有留下她個人資訊，也沒有再與她聯絡。

對於警方澄清「以為黃女在諮詢，假帳號還是有能力偵辦，會儘快安排辣模報案流程，警方也將調查當初受理的女警是否有疏失」。對此黃女聽了回應，「諮詢？就是不懂才問。」，警方可以訴她應如何處理，因不懂法律才不知該怎麼辦，因無助才需要警方協助，許多人也遇過類似「吃案」情況，她無奈地希望警方能更主動協助。