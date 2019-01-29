過年客廳添喜氣　KEF無線音箱讓你紅一波

▲KEF無線音箱亮紅選擇，讓家中增添過年喜氣。（圖／KEF提供）

記者邱倢芯／綜合報導

農曆春節將至，人人都開始以喜氣紅色迎新春，不但亮眼吸睛，更帶來新年的好運。英國音響品牌KEF最新明星商品「LSX無線音樂系統」，打破音響色調單一的印象，以質感紅色登場，擺設家中瞬間讓居家增添活潑感、喜氣洋洋。

KEF指出，全新推出的LSX外型是由著名英國設計師Michael Young參與設計；此次與KEF合作，考量到音響許多設計與音質息息相關，有許多突破的時尚設計，例如LSX優化的圓弧形檔板用於降低音染干擾，配色上採取時尚風的紅色、橄欖綠等大勢色，展現活潑元素。

LSX音箱除了兩個揚聲器須分別接上電源線外，播放時毋須任何其他線材連接，居家擺放自由不受限，不但不必挪動家中原有擺設或打洞安裝，還能立刻讓空間品味華麗升級。

而在音質方面，LSX承襲品牌的Hi-Fi音響技術，搭載劃時代的Uni-Q同軸音源的單體設計，擁有錄音室等級的音質，立體聲飽滿悠揚、層次豐富。

此外，LSX是目前唯一真正全面無線的高級音響，除了能以Wi-Fi、藍牙等連接手機、電視和雲端音樂外，更支援2019年初啟用的AirPlay 2功能，透過Apple裝置控制KEF LSX，動動手指就能同時操控不同房間播放的不同音樂，輕鬆開啟多空間、多媒體的音樂串流體驗。