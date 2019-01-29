「好大膽」沿路一直叭警車並閃燈　警攔下…原來他老婆快生了

▲孕婦臨盆在即警方協助開道。（圖／記者楊均典翻攝）

▲孕婦臨盆在即警方協助開道。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「警察先生，我老婆快生了，能否幫忙開路？」1名準爸爸匆忙攔下警車，向警方求助，警方立即開道護送，將原本3、40分鐘的車程，縮短至10幾分鐘，順利迎接小生命的到來。

台東縣警察局成功分局都蘭派出所警員徐孟瑞、薛明傑及實務訓練警員何李謙日前執行巡邏勤務時，在台11線上見一輛黑色自小客車緊緊地跟在巡邏車後，並不斷閃大燈及按鳴喇叭，隨後便上前將警車攔下，向員警求助。

「警察先生，我老婆快生了，能否幫忙開路？」自小客車的駕駛慌張地向警方訴說，老婆羊水破了即將臨盆，因情況緊急來不及叫救護車，剛好碰到巡邏員警，請警方協助開道，警方當下研判，如果再等救護車到場可能延誤生產時間，造成孕婦及胎兒生命危險，為能儘快到達醫院，立刻決定開道救援。

員警沿線開啟警示燈、蜂鳴器並按鳴喇叭飆速趕往醫院，而「準爸爸」則駕車緊跟在後，原本約30至40分鐘的車程，縮短至10多分鐘，準爸媽在警方的協助下，迅速且平安抵達臺東基督教醫院，母子均安。

「準爸爸」表示，老婆已是高齡產婦，擔心破水後延誤就醫會發生危險，而台11線上大量車潮，讓送醫過程更加危急，所幸遇巡邏員警協助，縮短車程時間，成功迎接小生命的誕生，非常感謝員警暨貼心又給力的協助。