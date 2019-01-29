新郎婚禮上告白我愛妳...下秒竟脫口「呸」！　新娘卻笑歪腰

大陸中心／綜合報導

最近有一則婚禮影片在網路上爆紅！一名新郎在婚禮上下跪向新娘告白時，說到一半竟脫口而出「呸」了一聲，在場的賓客及新娘不但不生氣還都笑翻了，原來是新郎剛好被異物嗆到，才趕緊將其咳出。

據《新浪網》報導，事發於河南許昌，當時新郎下跪正準備要向新娘告白，並不斷高喊新娘的名字說「我愛妳」，沒想到當他說完這句話後，緊接著大聲「呸」了一聲，逗得現場來賓哈哈大笑。新郎事後表示，原來當時是被朋友放的禮花炮嗆到，因為朋友調皮在裡面加了「麵粉」，新郎不小心吸入，才會剛好在說出我愛妳後就被嗆到。

這段爆笑的影片在網路上走紅，不少網友紛紛開玩笑留言表示，「說不定那個呸是發自內心的」、「很誠實的哥，祝新娘幸福」、「完了，回家要跪方便麵了」，但也有人認為，這是一場和諧又搞笑的婚禮，是非常寶貴的回憶，令人相當羨慕。

▲新郎因為這段影片而爆紅。（圖／翻攝自YouTube／熱搜榜）

在婚禮發生趣事其實並不少見。國外有一對新人在戶外舉辦婚禮時，正當新郎唸完誓詞後，竟突然狠甩新娘一巴掌，台下賓客全都嚇壞，但新郎卻尷尬地不斷傻笑，證婚人趕緊跳出來替新郎澄清，才知道原來「都是蜜蜂惹的禍」。

原來當時是因為有一隻蜜蜂停在新娘的臉上，新郎「護妻心切」想要趕走蜜蜂，卻變成呼巴掌。賓客得知真相後紛紛笑歪，新娘也甜笑表示，「我寧願挨一下也不要被蜜蜂螫阿！」雖然在儀式上出了糗，但這爆笑的插曲也對這對新人來說成為一場最難忘的婚禮！

▲新郎對新娘呼巴掌，原來都是蜜蜂惹的禍。（圖／翻攝自YouTube／Bee Slap）