遠傳春節旅遊檔期搶客　「遠遊卡」最低每天只要34元

▲遠傳認為，多款可跨國上網產品的遠遊卡，絕對是用戶出國遠遊時的好夥伴。（圖／遠傳電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

今年春節連假長達9天，許多消費者為了出國也能上網打卡，勢必會選擇申請漫遊、租借Wi-Fi機等；不過，遠傳認為，多款可跨國上網產品的遠遊卡，絕對是用戶出國遠遊時的好夥伴；不僅服務涵蓋近百國，且收費最低每日只要34元起。

遠傳電信指出，像是國人常去的日本/韓國，遠遊卡提供8日8GB僅699元的上網卡，換算下來每日只要88元。長程線的英國/歐洲或是紐澳，遠遊卡提供涵蓋73個國家/地區的12GB超高流量跨國上網卡，最低每日也只要34元。且遠遊卡適用所有電信用戶，即插即用，免租機器、免保管、免押金，無每日流量限制，出國期間輕鬆上網。

另外，遠傳遠遊卡今年還特別推出中國9日不降速吃到飽，加贈香港/澳門流量及語音通話，一卡暢遊中港澳，平均每日89元。不僅即插即用，還可熱點分享，讓用戶省去租借Wi-Fi機的不便，且免翻牆即可使用FB、LINE、Google等任何軟體，暢遊中國也能盡情享受4G上網。

購卡不僅限門市 OK、燦坤也可買

遠傳電信為貼心消費者，遠遊卡不僅可於遠傳門市購買，亦可於OK超商門市或是燦坤門市購買遠遊卡；而統一超商門市ibon機台以及全家超商門市FamiPort，則提供遠遊卡預購。另外像是遠傳網路門市、friDay購物及PC home等線上購買管道也可購買。

▼遠遊卡產品內容、售價。（圖／遠傳電信提供）

