蘋果工程團隊造訪AR波導管技術商　AR眼鏡有影

▲傳約有6、7名蘋果代表及知名子公司員工，在CES展期間拜訪了AR波導管供應商。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

傳蘋果工程團隊曾在美國消費性電子展（CES）期間造訪AR波導管（Waveguide）供應商，外媒猜測蘋果可能有意於2020年推出AR眼鏡。

科技網站AppleInsider報導，據知情人士透露，約有6、7名蘋果代表及知名子公司員工，在CES展期間拜訪了AR波導管供應商。此次參展的AR供應商包括DigiLens、Lumus、Vuzix和WaveOptics等。

波導管常用於AR眼鏡中，作用是將圖形資訊從輸出端發送至使用者眼睛前方的單一或多重顯示面板。Magic Leap去年推出的混合實境頭戴式裝置就是使用此項技術。

觀察潛在的AR零件供應商已成為蘋果的慣例，據報導，該公司在2018年的CES展上也參加類似的會展。蘋果目前尚未就上述報導做回應。

蘋果對波導管技術的興趣與先前的報導相符，這顯示蘋果正在探索與頭戴式顯示器相關的技術。Magic Leap去年推出AR眼鏡後不解，蘋果便收購了AR頭戴式鏡片製造商Akonia Holographics。據Akonia Holographics當時的官方網站，該公司的旗艦產品HoloMirror能夠透過單層介質再現全彩色、寬視野影像。與波導管技術相比，HoloMirror的設計可以降低系統複雜性，允許導入在普通眼鏡這樣的小型設備中。

蘋果於2017年收購了加拿大AR新創公司Vrvana，這家公司開發了一款名為Totem的混合式頭戴裝置。將AR及VR結合到單一裝置中，利用一系列能夠進行6DoF追蹤的鏡頭捕捉外部世界的即時圖像，並顯示在使用者眼前的OLED面板上。

據傳蘋果正在開發名為「Apple Glasses」的產品，這是一款內部設計的AR頭戴式裝置，可能將於未來幾年發布。先前的報導指出，該設備內部代號為「T288」，運行自有的操作系統「 rOS」，採用超高解析度的8K顯示器與獨立的處理器，將虛擬圖像疊加在用戶視野所見的真實世界物體上。

不過蘋果是否打算將HoloMirror、波導管、混合式實境等其他技術結合運用在自家的AR眼鏡，仍未可知。