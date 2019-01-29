蘋果FaceTime爆漏洞　不接通聲音照樣傳出去　恐釀竊聽危機

▲美國蘋果公司設備專屬的一項通訊服務「FaceTime」驚傳有隱私問題。（圖／翻攝自Patently Apple）

科技中心／綜合報導

美國蘋果公司設備專屬的一項通訊服務「FaceTime」驚傳有隱私問題，外媒報導指出，有用戶發現，在對方未接通的狀況下，竟然可以聽到對方周遭的聲音。

《彭博》報導指出，根據有蘋果用戶在Twitter上分享的影片顯示，A用戶撥打電FaceTime給B用戶，在B用戶未接聽的情況下，A用戶利用FaceTime的多人群組功能，再邀請另一位用戶加入通話，但在加入後，仍然沒有接聽的B用戶，他的手機卻已經啟動收音功能，讓A用戶能夠聽到B用戶這邊的聲音。

就連台灣人工智慧實驗室創辦人、PTT 之父杜奕瑾都在其臉書發文指出，用戶應該要立即關閉FaceTime，他也表示，資安攻擊遠比想像中有創意。而這樣的系統漏洞，對比先前蘋果執行長庫克強烈呼籲隱私的重要性顯得有些諷刺，目前蘋果官方已經表示接收到這樣的問題，將會發表更新來處理這樣的問題。

而若是用戶擔心FaceTime有隱私風險，國外科技網站《9to5mac》提供了如何完全關閉FaceTime功能的方法：

要禁用iPhone和iPad上的FaceTime：

1.進入「設定」頁面

2.向下滑到FaceTime選項並進入

3.將FaceTime的開關改為關閉

要禁用Mac上的FaceTime：

1.打開Mac上的FaceTime應用程式

2.點擊左上角的FaceTime

3.選擇「關閉FaceTime」

《9to5mac》提醒，縱使用戶所有的設備皆是登錄同一個Apple ID，還是必須手動關閉每個裝置的FaceTime。