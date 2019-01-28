國際信評公司標普搶頭香　獲准進入大陸市場

▲國際信評機構標準普爾（Standard & Poor`s ）。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）營業管理部今（28）日部發布公告，對美國標普全球公司（S&P Global Inc.）在北京設立的全資子公司「標普信用評級（中國）有限公司」予以備案。

綜合陸媒報導，中國銀行間市場交易商協會同日也公告接受標普信用評級（中國）有限公司，進入銀行間債券市場開展債券評級業務的註冊。這代表著標普已獲准正式進入中國大陸，展開信用評級業務。

人行公告稱，信用評級行業對外開放，是穩步擴大金融市場對外開放的重要組成部分。當前，中國金融市場國際化進程不斷加快，國際評級機構的引入，有利於滿足國際投資者配置多元化人民幣資產的訴求，也有利於促進中國評級行業評級質量改善，對中國金融市場的規範健康發展具有積極意義。

人行強調，下一步將持續推動信用評級行業對外開放，支持更多具有國際影響力且符合條件的外資信用評級機構進入中國市場。同時，中國人民銀行將加強信用評級監管，強化市場約束機制，充分發揮信用評級在風險揭示和風險定價方面的作用。

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