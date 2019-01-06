陸央行信心喊話：今年人民幣不會「破七」　有望升值

▲中國人民銀行參事、中歐陸家嘴國際金融研究院常務副院長盛松成。（圖／取自陸家嘴金融網）

記者陳政錄／綜合報導

受中美貿易戰陰霾影響，去年全年人民幣兌美元大幅走弱，一度引發市場對匯率「破七」的恐慌預期，加以日前宣布全面降准後，中國人民銀行（大陸央行）高層立刻出面信心喊話，表示在正常情況下，今年人民幣匯率不會「破七」，甚至還可能升值。

大陸經濟學家、人行參事盛松成昨出席「2019中國首席經濟學家論壇年會」，他在分析今年匯率走勢時，強調目前中央「穩匯率」的方針政策是正確的。

▲ 中國人民銀行辦公大樓。（圖／CFP）



盛松成解釋，短期匯率反應市場預期，人民幣匯率使否能「保七」是一個重要的心理關口，一旦突破，市場就會形成相對一致的貶值預期，空頭力量增強，「馬上7.1、7.3都會來」。



盛松成舉例，匯率與股票不同，匯率的羊群效應更為明顯。譬如2016年人民幣對美元曾出現大幅波動，但當時人民幣並不具備貶值基礎，完全是因為市場上的羊群效應。因此穩定預期至關重要。



盛松成也認為，保外匯儲備和保匯率並不矛盾，若花一定成本保匯率，實際上也保住了外匯儲備。同時目前穩匯率比匯改更重要，「7不是一定要保，而是堅持盡可能不要破7」。

他說，目前人民幣匯率仍處於穩定區間。 但「匯率若跌破重要關口，維持匯率穩定需要付出更高的代價」。