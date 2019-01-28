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李易峰+朱一龍春晚演出細節遭洩露　導演：節目可能會整改

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▲▼李易峰,朱一龍。（圖／翻攝自微博）

▲李易峰（左）和朱一龍（右）在大陸擁有超高人氣。（組合圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

《2019年春節聯歡晚會》還有7天就要掀開神秘面紗，但有網友卻「忍不住」，在27日第二次彩排結束後，在網路透露了大陸人氣演員朱一龍與李易峰的節目內容，引發熱議。對此，導演「鯤導」在微博呼籲，「請勿劇透，每個彩排參與者都有保密的責任，有可能因為洩露要對節目進行整改」。

自央視春晚第二次帶妝、帶觀眾彩排27日結束後，有網友自稱觀看了彩排，並泄露李易峰與朱一龍節目表演的詳細內容，包括出場形式、走位等。據早前官方介紹，兩人將搭檔表演籃球主題動感快歌節目。

▼ 彩排觀眾在微博洩露春晚內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 春晚遭洩露。（圖／翻攝自微博）

劇透的節目詳細內容很快引發網友熱議。隨後，央視春晚導演「鯤導」在微博發文稱，「為在除夕夜給全國觀眾呈現一台充滿新意的晚會，春晚劇組所有演職人員有對節目內容保密的責任，參與彩排的觀眾也一樣，請尊重奮鬥數月的春晚工作人員的勞動，勿對節目內容劇透」。

鯤導也在評論區補充，「往年也出現過，因過度劇透而不得不刪減或更改節目內容的情況。」不過目前這條「警告」微博已被刪除。

▼鯤導微博內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 春晚遭洩露。（圖／翻攝自微博）

這類的央視春晚洩露事故過去也曾發生。《觀察者網》指出，2014年央視春晚劇組發表過一份特別聲明稱，當日的《沈陽晚報》報導了關於春晚的諸多不實消息，「這些本應在除夕夜送給觀眾的歡樂與驚喜，是無數編劇、導演和演員們苦心編創、費盡心血的智慧結晶，卻因惡意劇透而導致破壞了預期效果，使編創人員的努力付之東流。此舉嚴重違背了新聞真實性原則和媒體職業操守，春晚劇組對其放棄職業底線、無視職業責任感的行為深表遺憾並強烈譴責。」

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關鍵字：央視春晚,李易峰,朱一龍,春晚節目洩露,劇透,鯤導

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