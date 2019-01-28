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老婆生日為號碼　夫桃園彩券行刮中「歡樂賓果」頭獎30萬

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▲男子桃園彩券行刮中「歡樂賓果」30萬，現身報喜。（圖／記者楊淑媛攝）

▲余姓男子桃園彩券行刮中「歡樂賓果」30萬，現身報喜。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

刮刮樂頭獎中獎人現身桃園報喜！現職黑松飲料公司的余姓男子，日前到桃園市「喜財發商行」以老婆出生日為號碼，刮中刮刮樂「歡樂賓果」頭獎30萬元。余男28日購買包子以及10元開運金幣各100個，到彩券行分送在地鄉親，分享喜氣，直呼老婆是他的幸運，對於中獎獎金聲稱是他迎接新的一年最好的發財金。

余男說，他因為工作關係，經常行經位於桃園區中山東路上的「喜財發商行」，不時會買台彩刮刮樂試運氣，日前到店內以老婆生日為號碼，當場刮中刮刮樂「歡樂賓果」頭獎30萬元時，一時間難以置信財神降臨，於是再次確認後，立即向家人報喜。▲男子桃園彩券行刮中「歡樂賓果」30萬，現身報喜。（圖／記者楊淑媛攝）

▲余男購買包子以及10元開運金幣各100個，到彩券行分享喜氣。▼台彩迎接農曆年，推出新春限定款刮刮樂，總中獎率高達69.33%。（圖／記者楊淑媛攝） ▲男子桃園彩券行刮中「歡樂賓果」30萬，現身報喜。（圖／記者楊淑媛攝）

對於中獎獎金扣除稅金後可實拿24萬，余男今天拿出部分獎金，購買包子以及10元開運金幣各100個，親自到彩券行分送在地鄉親，分享喜氣。彩券行江姓老闆說，台彩1月起推出新春限定款刮刮樂「2000萬超級大紅包」，單張面額2000元，頭獎2000萬有3個，二獎是200萬加價值158萬賓士車共5個、三獎有100萬300個，總中獎率高達69.33%。

▲男子桃園彩券行刮中「歡樂賓果」30萬，現身報喜。（圖／記者楊淑媛攝）

由於中獎率高，讓店家單張面額2000元的彩券大賣，以該店而言，1月的營業額迄今已有150多萬，相信過年期間生意會更好。

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