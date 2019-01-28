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影／手機螢幕破裂心有多痛？iPhone最少4,790起跳

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科技中心／綜合報導

現代人幾乎人手一機，時常可聽聞「奶油手」事件，手機掉到地上輕則擦傷、重則螢幕破裂，再加上若是過保固期，那筆維修費用會讓你的心有多痛？以蘋果手機為例，光是iPhone 6s的螢幕維修費用至少就要4,790元起跳，但若是有其他損傷則是直接加價到9,790元。

▲▼智慧型手機螢幕破裂。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲手機螢幕破裂心有多痛？各品牌「奶油手」價目表公布。（圖／取自免費圖庫pixabay）

本次將以市調機構GFK於2018年6月所統計出的台灣最受歡迎前5名的手機品牌螢幕維修費用為例，告訴有一雙奶油手的你，荷包至少要準備多少「螢幕維修預備金」。

iPhone：螢幕破了建議直接買一支中階機
眾所皆知，iPhone本身的售價不低，且也反映在螢幕維修的費用上；依照官網所公布的螢幕維修價格來說，螢幕維修費「最便宜」的是iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 7與iPhone 8，在一般的情況下其維修價格為4,790元。

▼iPhone螢幕維修價目表。（圖／翻攝自Apple官網）

▲▼螢幕維修價目表。（圖／翻攝自Apple官網）

但若是手機損傷災情過重，不僅傷了螢幕也傷了內部，那麼可能得再加價至少3,000元，才有可能修復。

更不用說是去年推出的新款iPhone XS Max了，光是螢幕維修就要價10,790元，若有其他損傷，則可能要19,490元起跳；建議要是真的摔了iPhone XS Max，倒不如花一樣的錢去買一支它牌中階新機吧。

Samsung：高階機高貴不貴，Note9維修5,500起跳
相對於iPhone，三星的螢幕維修價格相對親民許多。以三星最新的旗艦機Galaxy Note9為例，其新機售價雖然也要價30,900 元，但根據三星官網的螢幕維修建議價格也只要5,500元。

▼三星手機螢幕維修價目表。（圖／翻攝自三星官網）

▲▼三星手機螢幕維修價目表。（圖／翻攝自三星官網）

大抵上而言，三星手機的螢幕維修價格約是座落在4,000～5,500元之間，差距並不大。

OPPO：螢幕維修費用座落3,000～5,000元間
OPPO官網上並沒有列出螢幕維修的價目表，而是要求消費者輸入產品系列、型號等資訊後，再一一跳出你手機的螢幕組件、主機板、相機鏡頭、電池、被蓋組件、耳機、USB線，以及充電器等維修價格訊息。

而OPPO所有手機產品中，螢幕維修價格最貴的為Find X，維修一次至少要價7,500元。不過其他系列手機的維修價格還算是相當親民，像是最新推出的R17 Pro為3,800元、R15 Pro則為4,700元；大抵來說，OPPO手機螢幕維修價格約座落在3,000～5,000元間。

▼OPPO Find X手機螢幕維修價格。（圖／翻攝自OPPO官網）

▲▼OPPO Find X手機螢幕維修價格。（圖／翻攝自OPPO官網）

華碩：價格得至官方維修中心估價
GFK所統計台灣最受歡迎手機品牌第4名為華碩手機；不過該品牌官網中並沒有提供相關資訊，因此消費者若有需求可能得到官方維修中心估價。

HTC：高階機維修要價不菲
根據HTC官網所揭露的手機螢幕維修價格，其高階機種的維修價格皆偏高，像是U11、U Ultra就要5,100元、5,195元；而U11+和U12+兩隻手機則是直接飆到6,855元7,265元。如果你的手真的太滑，那預備金就多多存一些吧！

▼HTC手機螢幕維修價目表。（圖／翻攝自HTC官網）

▲▼HTC手機螢幕維修價目表。（圖／翻攝自HTC官網）

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關鍵字：手機螢幕,奶油手,GFK

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