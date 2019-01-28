華聞快遞／廣東2018GDP達44.2兆　同比增長6.8%

▲廣州獵德大橋。（圖／CFP）

《廣東》2018GDP達44.2兆 同比增長6.8%

廣東省省長馬興瑞在《政府工作報告》中表示，2018年廣東地區生產總值達9.73兆人民幣（約新台幣44.2兆），同比增長6.8%；地方一般公共預算收入達1.21兆（人民幣，下同），可比增長7.9%；居民人均可支配收入達3.58萬元，增長8.5%；居民消費價格上漲2.2%。（人民日報）

《浙江》杭州境外投資多項指標創新高 同比增長246.86%

杭州市商務局數據顯示，2018年杭州實現境外企業總投資額543.03億美元，境外企業中方投資額81.72億美元，同比增長246.86%；其中新批對外投資項目247個，總投資525.09億美元，中方投資額63.77億美元；新批境外併購項目58個，中方投資額52.63億美元，同比增長3.29倍；實現國外經濟技術合作營業額25.82億美元，同比增長9.87%。（杭州日報）

《北京》全國今年起實施《兒童福利機搆管理辦法》

《兒童福利機搆管理辦法》自1月1日起施行，規定了兒童福利機搆需對6周歲以上兒童按照性別區分生活區域，安裝「無死角」視頻監控系統，其錄像資料保存期不少於3個月等內容。該辦法明確了兒童福利機搆可以接受未成年人救助保護機搆委托，收留撫養由民政部門承擔臨時監護責任的兒童。（中新社）

《四川》高效晶硅電池項目落戶眉山 總投資273億元

眉山市政府、甘孜州政府與通威股份，簽訂通威高新技術綠色產業園區項目暨10GW高效晶硅電池項目投資協議。該項目總投資60億元以上（約新台幣273億元），新建約50條高效晶硅電池生產線。這將是全球目前最大的高效晶硅電池項目，全部建成投產後預計年產值不低於120億元（約新台幣545億元）。

▲深圳市市貌。（圖／CFP）

《廣東》2018年深圳出口規模續稱雄 新業態進出口倍增

據深圳海關的統計數據顯示，2018年進出口總值為3兆元，與上年相比增長7%，規模僅次於上海，繼續居大中城市第二位。其中，出口1.63兆元，出口規模連續26年居大中城市第一位；進口1.37兆元，進口規模為大中城市第三位。此外，深圳對香港地區進出口6807.8億元，同比增長3.9%，佔全市進出口總值的22.7%；對東盟、台灣和韓國等周邊地區進出口保持兩位數增速。（中新社）

《廣東》港澳居民在深圳自主創業可享扶持政策

《深圳市進一步促進就業若干措施》顯示，將法定勞動年齡內的港澳居民納入深圳自主創業人員范圍，這意味著這些港澳居民在深圳自主創業，將享受深圳市的相關扶持政策。此外，該措施將初創企業創業帶動就業補貼范圍從戶籍人員擴大至所有就業人員；將一次性初創企業補貼標準從5000元提高至1萬元。（中新社）

《青海》西寧開通首個5G基站

青海省西寧市於日前建成並開通了首個5G基站，是大陸通2.6GHz頻段5G基站的城市之一，市區局部核心地段實現5G網路覆蓋。工作人員現場測試時，通過5G基站下載的峰值速率達1.3Gbps，是4G網路峰值速率的10倍左右。（新華社）

《北京》已全面建立「湖長制」 在1.4萬個湖泊設湖長2.4萬名

水利部近日表示，目前已在全國1.4萬個湖泊（含人工湖泊）設立省、市、縣、鄉四級湖長2.4萬名，其中，85名省級領導擔任最高層級湖長，還設立村級湖長3.3萬名。此外，水利部將確保2019年年底前，基本完成河湖集中清理整治；同時，統籌協調湖泊與入湖河流的管理保護，建立「一湖一檔」，編制「一湖一策」，對湖泊實施精細化、網格化管理和系統治理；建立完善河湖監管體系等。（法制日報）

▼湖南省洞庭湖。（圖／視覺中國CFP）