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迪士尼 Ｘ TOMICA 經典老爺車現身　「小汽車10週年特展」成打卡熱點

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▲三創生活舉辦「迪士尼系列小汽車10周年特展」。（圖／三創生活提供）

▲三創生活舉辦「迪士尼系列小汽車10周年特展」，小孩玩瘋了。（圖／三創生活提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

看準春節9天長的連假，民眾出門走春興致強，迪士尼與日本知名小汽車玩具廠商TOMICA合作，在三創生活舉辦「迪士尼系列小汽車10周年特展」，展出放大版經典米奇款老爺車、星際大戰STAR WARS復古車、玩具總動員Pizza星球，以及首度曝光的維尼百畝森林等電影場景，免費開放參觀，首週末不少小孩興奮拍照打卡，氣氛熱鬧。

▲三創生活舉辦「迪士尼系列小汽車10周年特展」。（圖／三創生活提供）

▲三創生活舉辦「迪士尼系列小汽車10周年特展」。（圖／三創生活提供）

▲大型軌道區有20輛以上的小汽車在上面奔馳。

日本玩具商TOMY旗下生產線TOMICA製作的各類型小汽車，在1984年全球銷售已經破3億台，也是各大百貨玩具部門的「主要班底」，在台許多擁有小孩的家庭中，多數都有至少一台的TOMICA小汽車玩具，在孩童市場的知名度相當高。

而其品牌與迪士尼長期合作，針對迪士尼系列產品線，也推出不少經典產品，面對該系列10週年，也在台推出特展，首場台北場選定在三創生活，即起至2／20，在於1F 12立方空間登場，民眾可免費入場不需購票。

▲三創生活舉辦「迪士尼系列小汽車10周年特展」。（圖／三創生活提供）

▲星際大戰STAR WARS復古車。

▲三創生活舉辦「迪士尼系列小汽車10周年特展」。（圖／三創生活提供）

▲玩具總動員Pizza星球區。

▲三創生活舉辦「迪士尼系列小汽車10周年特展」。（圖／三創生活提供）

▲放大版經典米奇款老爺車。

「迪士尼系列小汽車10周年特展」展出4大網紅必備拍照主題區，有放大版經典米奇款老爺車，超可愛的細部設計讓人直接感受卡通世界，而星際大戰STAR WARS復古車把電影中機器人「汽車化」，逗趣可愛，另有玩具總動員Pizza星球區，讓民眾能與背板打卡拍照，以及首度曝光的維尼百畝森林等場景，都很適合留下回憶。

▲三創生活舉辦「迪士尼系列小汽車10周年特展」。（圖／三創生活提供）

▲除情境打卡區之外，還有超過百款的珍藏小車展示。

主辦單位表示，另展出超過百部絕版珍藏小汽車，以及開賣獨家會場限定商品，包括迪士尼10週年附鑰匙紀念車款、迪士尼夢幻珠寶車全新系列、迪士尼小汽車運輸車等，而購買3台10周年紀念品專區迪士尼小汽車，加贈1台黃金老爺車；在10週年紀念品專區消費，即贈10週年限定資料夾。

▲三創生活舉辦「迪士尼系列小汽車10周年特展」。（圖／三創生活提供）

▲會場也有販售限定價商品，另有滿額贈品。

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關鍵字：三創生活,迪士尼, TOMICA,小汽車,玩具,迪士尼系列小汽車10周年特展

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