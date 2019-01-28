上市7天就缺貨！潘婷美容液「小綠瓶」好市多掀瘋搶潮　限量到二月底

▲日本潘婷Micellar洗髮精，好市多價格比市售便宜了150元，引起搶購熱潮。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

消費中心／台北報導

扁塌又油膩的髮型讓人一看就退避三舍！許多人會在換季時換美髮品，就有網友在《COSTCO好市多消費經驗分享區》分享自己買的好物，被推爆的「神奇小綠瓶」洗完不乾澀的蓬鬆觸感，染燙都適合，先前上市不到7天就賣到缺貨，引爆搶購熱潮！現在又打超優惠的獨家價，遠比市售便宜150元，這罐媲美沙龍等級的高CP值洗髮精，外加一瓶日本限定補充包，這次限量賣到二月底，回歸後再度引起炫風。



俗話說「髮型」對了，整個人氣勢就不一樣！看到韓國女孩蓬鬆的秀髮，回萌一笑那抖動的髮絲，不只歐巴戀愛中槍，連帶坐在電視機前的自己也被撩到不要不要的，一天洗髮兩次能夠從根本改善嗎？有網友就發現，好市多獨家銷售的「潘婷小綠瓶」使用後隔天髮絲蓬鬆飛舞，掉髮情況也降低，十分推薦給想追求蓬鬆髮的族群。

這罐「神奇小綠瓶」就是炙手可熱的日本潘婷Micellar洗髮精，無添加矽靈，主打日本最新的養髮概念，幫頭髮先卸妝，如同女孩子回家洗臉前會先卸妝，富含的美容液所含的維他命B3和B5更深層修護髮絲，在美髮界受歡迎的原因是「微米直徑的分子」成分，等於頭皮毛孔的40分之1，能夠深入毛鱗片和毛囊，將微小髒污如磁鐵般吸附，給予普通洗髮精無法媲美的淨透力量。

▲日本潘婷Micellar洗髮精，被網友大讚：高CP值洗髮精、好用。

原本單瓶售價279元，好市多這次獨家限量價格比一般通路便宜了150元，上市時間僅到二月底，價格相當佛心。主打最新的養髮概念，先幫頭髮卸妝許多網友看到價格，紛紛組團去囤貨，「500ml好值得掃貨」、「台灣終於有貨，今天幸運有搶到幾組」，使用過的民眾也表示，「限定賣場賣好便宜，價差快150元」、「完全離不開了」、「染髮後洗也不乾澀」、「剛買一套，掉髮減少好像是真的，好用哦」等。

日本潘婷Micellar洗髮精，日前在好市多限定優惠，洗髮精成份裡的Pro-V維他命原B3與B5可深入髮絲進行保濕，沖洗後溫和、摸起來不乾澀，不用上美容院護髮也能養出好髮質，難怪網友們瘋狂掃貨模式，拼了命在二月底前搶好搶滿。