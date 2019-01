Google I/O開發者大會5/7登場　Duplex最受關注

▲Google Developers官方Twitter謎一般的貼文。(圖/翻攝自推特)

記者邱倢芯/綜合報導

Google Developers官方Twitter先前發布了一條神秘的貼文,在經過網友解謎後證實,Google I/O開發者大會將於5/7~5/9於海岸線圓形劇場登場。雖然官方仍未說明今年的展示重點為何,但大多數人都認為,2018年所公布的Google Asssitant數位助理Duplex功能將成重點。

Google Developers官方幾天前在Twitter上公佈了一篇貼文,並且在貼文下方是出了一段剪接影片,但讓大多數人都難以理解;不過貼文上的標籤明確地指出io19即將來臨(#io19 is on the horizon),明確地指出此一貼文與今年的開發者大會有絕對地關係。

隨後就有一名Twitter用戶Till Kottmann找到了與Google Developers官方Twitter帳號,並破解其藏在推文當中的資料交換語言,確認Google I/O開發者大會將於5/7舉辦。

▼網友破解Google官方貼文的謎。(圖/翻攝自推特)

外界預期去年公佈的Google Asssitant數位助理Duplex功能將成本次的焦點,另外也預測,Google旗下的多項服務,例如Google Lens、Chrome、Google Maps、Gmail、Android,以及自駕車項目Waymo等有更新的推展公布。