Windows 10 Mobile 12月全面中止更新　微軟：建議轉用Android、iOS

▲微軟2019年12月10日後將不再繼續提供 Windows 10 Mobile作業系統的任何軟體更新。（圖／翻攝自官網）

記者邱倢芯／綜合報導

終於走到了這一天！微軟（Microsoft）宣布，2019年12月10日後將不再繼續提供 Windows 10 Mobile作業系統的任何軟體更新；並建議既有的手機用戶改用Android、iOS作業系統。

事實上，早在2017年時，微軟即證實該公司將不再於手機上做出其他的Windows功能開發；而到了2018年初時，微軟便表示不會再釋出軟體的重點版本更新，將只針對安全性釋出修正版。

隨後到了2019年，微軟即表示在今年的12月10日後，將不再提供任何安全性的更新，這也意味著該公司將全面中止任何的手機軟體更新計畫。不過微軟也承諾手機用戶，過去使用的雲服務與照片上傳同步功能，仍將持續提供服務至2020年3月10日。

原本微軟有望成為繼Android、iOS兩大作業系統之後的第三大平台，且當時微軟本來規劃打造出Windows 10的跨平台特性，企圖吃下手機與電腦平台市場，無奈Windows 10 Mobile的使用者體驗遲遲無法改善，以至於讓微軟錯失了搶進手機市場的機會。