印尼前華裔省長證實娶21歲保鑣嫩妻　鍾萬學：我媽已經不能照顧我了

▲鍾萬學將迎娶21歲嫩妻戴薇。(圖／翻攝自／IG)



國際中心／綜合報導

印尼雅加達前華裔省長鍾萬學因褻瀆《可蘭經》被判刑2年，日前出獄後謠傳，即將迎娶21歲女友，也是前妻林雪莉的保鏢戴薇（Puput Nastiti Devi）。鍾萬學25日首度親口證實這個傳言，「我媽媽說她已經不能繼續照顧我，必須找個人來代替她做飯。」

鍾萬學週五與印尼民心黨主席烏斯曼沙普達（Oesman Sapta Odang）會面時，被問到是否將再婚，鍾萬學表示，「是的，因為我的母親告訴我，她已經70多歲，無法再繼續照顧我。我母親也說，『你的妻子應該代替我做飯、做蛋糕、照顧你，但你的前妻並不願意做這些。』」鍾萬學的母親也建議他在55歲前結婚。這段影片被錄下後，立刻在Youtube上瘋傳。

鍾萬學去年4月與結婚20年的前妻林雪莉離婚，今年21歲的戴薇曾擔任林雪莉的保鑣，目前在「國家警察總署」工作。鍾萬學跟戴薇的緣分始於2016年的411集會。當時反鍾萬學的穆斯林示威抗議，當局便下令給予全面人身保護，戴薇便是其中一名警察。鍾萬學也說，他從沒想過會和女警約會。具體的結婚時間還未透露。

▼前雅加達省長鍾萬學。（圖／達志影像／美聯社）

