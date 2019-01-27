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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

英國出現數十起「熨乳」案！　下手者多半是親生媽

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▲▼熨乳。（圖／達志影像／美聯社）

▲在非洲許多女性會用熨乳來防止遭到性騷擾。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

非洲流傳已久的「熨乳」（breast-ironing）習俗，如今竟然也在英國出現，作法是用高溫的鏟子或石頭，將女孩的胸部熨平，以防止她們遭到性騷擾。最近在倫敦、約克郡、埃塞克斯郡和西密德蘭郡都出現許多青少女遭受這種酷刑，嚴重者將會影響到未來哺乳功能。

據《衛報》報導，熨乳習俗正在其他國家蔓延，英國最近發生數十起案件。婦女和女童發展組織的僑民負責人瑪格蕾（Margaret Nyuydzewira）估計，目前英國至少有1000名女性受害，但目前尚無系統性的研究或蒐集正式數據。

一位匿名的社區志工透露，據她所知，光克羅伊登鎮就有15到20名受害者，「有時他們每周進行一次，偶爾2周一次」，而下手的通常都是母親。一名住在英國郊區的婦女表示，她在女兒青春期時就實行了熨乳，「我用加熱過的石頭按摩女兒胸部，於是出現了燙傷痕跡。」

▲▼燙,石頭,熨乳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲熨乳大多用燒燙的石頭進行。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

擔任護理師超過10年的珍妮佛（Jennifer Miraj）心痛的說，她遇過15名成年女性和8名未成年少女都遭受過熨乳，「我照顧過一位因熨乳而感染的10歲女孩，她好幾年來都受到這般折磨。」

非洲傳統觀念中相信，熨乳後女性特徵較不明顯，如此一來就能夠減少遭男性侵犯的風險，這項習慣也被許多移居到英國的非洲人帶到國外。聯合國曾指出，熨乳不僅會影響女孩的身體發展，罹患癌症的機率也會增加，更可能導致乳房不對稱、無法分泌乳汁，或是感染。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：非洲,熨乳,breast-ironing

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