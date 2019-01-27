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影／首屆模型車市集　上百輛1：64改裝模型車一次看個夠

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生活中心／綜合報導

模型車愛好者注意，台灣第一屆1：64模型車市集在台北南港登場，由一家模型品牌發起，其他同好來響應，他們的模型車不是一般模型車而是「改裝」模型車，現場並舉辦模型改裝車交流會活動，讓同好秀出最引以為傲的改裝模型車，現場票選出大家最愛的作品，這場另類車聚，吸引不少同好前往參加。

▲▼六十四分之一模型車。（圖／姚元浩提供）

▲1比64模型車，是按原改裝車打造，每個小細節都會特別注重。（圖／姚元浩提供）

▲六十四分之一模型車▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲愛好者將自己的改裝模型車拿來參加活動，吸引同好駐足欣賞 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼六十四分之一模型車。（圖／姚元浩提供）

▲1：64模型車一字排開，同好每輛都想帶回家。（圖／姚元浩提供）

▲六十四分之一模型車▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲模型車市集同好看到喜歡的趕緊拍照留存。（圖／記者劉亮亨攝）

發起這場活動的模型車品牌，他們的改裝車都在改裝車主的授權下所改裝的模型車，1：64的模型車，每個細部都十分注重，吸引不少車友前往，現場展示的模型車，有的佈置成停車場景或是放在櫥窗裡展示，供大家拍照，更有模型改裝車交流會活動，同好們把自己改裝的模型車展示在台前，讓參加市集的民眾能好好欣賞他們的作品。

▲六十四分之一模型車▼ 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲改裝模型車「油頭份子」。（圖／記者劉亮亨攝）

這場改裝模型車市集，是首次舉辦，主辦單位想透過這場活動，讓大家看看台灣的模型車市場中，每個改裝車的獨特風格還有改裝模型車作品的差異性，現場更展示出2款實車，就像是場另類賞車會。

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關鍵字：模型車市集,改裝車,1:64,車聚,

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